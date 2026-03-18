快訊

經典賽／不斷更新！8局上委內瑞拉出局如風 2：0領先美國

小S復工硬撐！酒後崩潰痛哭　直奔陳建州、范瑋琪家

聽新聞
0:00 / 0:00

專訪／嗆賴總統分裂國家、追殺政敵 柯文哲：我就是最礙眼的雜質

聯合報／ 記者林銘翰王小萌周佑政／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲接受本報專訪表示，司法是國家最後一道防線，不能淪為執政者打壓反對黨的工具，重砲批評台北地檢署騙票搜索、不正訊問，同時點名賴清德總統分裂國家，「我要跟他說聲抱歉，我不會投降。」

台北地檢署偵偵辦京華城、民眾黨政治獻金等案，2024年12月26日以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。2025年12月24日，京華城案全案辯論終結，台北地方法院排定今年26日下午2時30分一審宣判。

柯文哲昨天接受本報專訪時表示，司法是國家最後一道防線，理論上應該要被人民信任，而不是成為執政者打壓反對黨的政治工具，司法存在的唯一目的就是追求公平正義，「不應當有其他用途，應該要以證據為基礎辦案，而不是用編故事的方式定罪。」

柯文哲批評，台北地檢署使出兩大手段，分別是騙票搜索跟押人取供，最後則演變成壓人逼供，「我的態度是隨便民進黨，你們想怎樣就怎樣。」

柯文哲也提及，過去根據同樣的一份資料，一位法官判決無保請回，另一位法官判決羈押禁見，「光是憑這一點，我就對中華民國司法有意見」，兩位醫師也可能出現不同診斷，但是在台大醫院發生這種事情，院方一定要召開聯合討論會，「而且這是截然不同的診斷，法院也不需要向社會交代，這就是權利的傲慢。」

柯文哲說，他要對賴總統提出最大的控訴，身為總統要團結這個國家，而不是帶頭分裂這個國家，「在他心目中，我們就是雜質」，只要反對民進黨就是雜質，為何不把在野黨當成合金，「我常說在鐵裡面加入不同元素，變成不鏽鋼就是合金」，賴總統本來可以團結這個國家，然而卻要把反對者定義為雜質。

柯文哲還說，可能在賴總統的眼中，柯文哲就是最礙眼的雜質，「我要跟他說抱歉，我不會投降。」

民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影

賴總統 民眾黨 京華城 柯文哲

延伸閱讀

想赴日參加兒畢典 柯文哲聲請暫解境管遭駁回

陳亭妃：我來做桶箍 撐住賴總統本命區

柯文哲聲請解除限制出境遭北院駁回 黃國昌：法理情都沒有拒絕道理

柯文哲聲請解除境管遭駁回「無法參加兒畢典」 黃國昌：沒拒絕的道理

相關新聞

專訪／嗆賴總統分裂國家、追殺政敵 柯文哲：我就是最礙眼的雜質

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲接受本報專訪表示，司法是國家最後一道防線，不能淪為執政者打壓反對黨的工具，重砲批評台北地檢署騙票搜索、不正訊問，同時點名賴清德總統分裂國家，「我要跟他說聲抱歉，我不會投降。」

專訪／批賴政府祭「三不」 對付藍白多數 柯文哲嘆：我們選出民選皇帝

少數執政的民進黨政府，不斷祭出不副署等「反杯葛」藍白國會多數決議策略。民眾黨前主席柯文哲昨接受本報專訪表示，台灣民主化雖已30年，「我們不是選出民選首長，而是民選皇帝。」賴政府執政，對立法院三讀法案祭出不副署、不公布、不執行的「三不」政策，「這是哪門子的國家制度？」

訪美暗酸賴清德？盧秀燕：成熟領導者不是築牆的人

台中市長盧秀燕17日訪問大華府地區，於僑宴中發表談話時談及她理想中的領導者形象，指真正成熟的領導者不是築牆的人，而是搭橋的人，認為領導者要有能力內部溝通和團結。

訪美為台灣發聲 盧秀燕：爭取更多優惠、更好關稅安排

台中市長盧秀燕近日訪美，本周訪問大華府地區，盧秀燕指出，她此行也為台灣在關稅議題上發聲，希望為台灣爭取更多優惠，同時也希望美方能早點確定關稅稅率。

一審宣判前申請赴日看兒拿博士 柯文哲：日期湊一起非我決定

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲聲請暫時解除限制出境。柯文哲昨天接受本報專訪時說，這個故事很簡單，就是兒子的畢業典禮，當母親的陳佩琪想要參加，「一審宣判日期不是我決定，畢業典禮時間也不是我決定，剛好湊在一起。」

美盼各國護航荷莫茲海峽 矢板明夫籲台灣表態：清楚說一句話就夠了

美國總統川普近日呼籲盟國派遣軍艦，協助護送油輪通過荷莫茲海峽，以維護中東重要航道安全。不過，傳出多個盟國態度保守，實際願意出力者有限，相關議題引發國際關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。