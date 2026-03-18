專訪／嗆賴總統分裂國家、追殺政敵 柯文哲：我就是最礙眼的雜質

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲接受本報專訪表示，司法是國家最後一道防線，不能淪為執政者打壓反對黨的工具，重砲批評台北地檢署騙票搜索、不正訊問，同時點名賴清德總統分裂國家，「我要跟他說聲抱歉，我不會投降。」

台北地檢署偵偵辦京華城、民眾黨政治獻金等案，2024年12月26日以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。2025年12月24日，京華城案全案辯論終結，台北地方法院排定今年26日下午2時30分一審宣判。

柯文哲昨天接受本報專訪時表示，司法是國家最後一道防線，理論上應該要被人民信任，而不是成為執政者打壓反對黨的政治工具，司法存在的唯一目的就是追求公平正義，「不應當有其他用途，應該要以證據為基礎辦案，而不是用編故事的方式定罪。」

柯文哲批評，台北地檢署使出兩大手段，分別是騙票搜索跟押人取供，最後則演變成壓人逼供，「我的態度是隨便民進黨，你們想怎樣就怎樣。」

柯文哲也提及，過去根據同樣的一份資料，一位法官判決無保請回，另一位法官判決羈押禁見，「光是憑這一點，我就對中華民國司法有意見」，兩位醫師也可能出現不同診斷，但是在台大醫院發生這種事情，院方一定要召開聯合討論會，「而且這是截然不同的診斷，法院也不需要向社會交代，這就是權利的傲慢。」

柯文哲說，他要對賴總統提出最大的控訴，身為總統要團結這個國家，而不是帶頭分裂這個國家，「在他心目中，我們就是雜質」，只要反對民進黨就是雜質，為何不把在野黨當成合金，「我常說在鐵裡面加入不同元素，變成不鏽鋼就是合金」，賴總統本來可以團結這個國家，然而卻要把反對者定義為雜質。

柯文哲還說，可能在賴總統的眼中，柯文哲就是最礙眼的雜質，「我要跟他說抱歉，我不會投降。」