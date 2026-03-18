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美盼各國護航荷莫茲海峽 矢板明夫籲台灣表態：清楚說一句話就夠了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普總統為打通荷莫茲海峽的國際石油航道，正籌組國際護油部隊，但並不順利。 路透
川普總統為打通荷莫茲海峽的國際石油航道，正籌組國際護油部隊，但並不順利。 路透

美國總統川普近日呼籲盟國派遣軍艦，協助護送油輪通過荷莫茲海峽，以維護中東重要航道安全。不過，傳出多個盟國態度保守，實際願意出力者有限，相關議題引發國際關注。

對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫臉書發文指出，在多數國家反應消極之際，台灣可考慮「反其道而行」，主動對國際社會表態。他建議，台灣不需高調承諾出兵，也不必立即做出軍事決定，只要清楚表示：「如果國際社會有需要，台灣願意在能力範圍內，與相關國家討論是否參與護航行動。」這一句話就夠了，即可產生實質影響。

矢板明夫以四點剖析其箇中利弊：

一、這是台灣對美國的實質支持

矢板明夫認為，當前美國在全球安全事務上的壓力不斷增加，尤其在中東這種長期高風險區域。台灣如果能表達出「願意幫忙」的態度，即使僅是政治層面的支持，也會讓美方重新評估台灣的戰略意義，認為台灣是一個可以合作的夥伴。

二、這是為台灣自身利益發聲

矢板明夫表示，台灣的石油幾乎完全依賴進口，其中相當一部分必須經過荷莫茲海峽。一旦局勢惡化，所受的影響勢必非常大。與其被動承受風險，不如主動表態參與，至少讓自己的利益被納入決策考量。

三、台灣並非沒有能力

矢板明夫說，這也是最容易被低估的一點，以台灣國軍現有戰力，「成功級」巡防艦本身具備遠洋航行能力，續航力與海上作戰系統足以支撐長時間任務。若搭配「磐石艦」這類快速戰鬥支援艦進行補給，理論上完全可以完成一次中東航線的護航任務。他認為，台灣海軍過去也多次執行過遠海訓練和長航部署，並非沒有經驗。這不是「做不到」，而是「要不要做」。

四、會改變國際社會對台灣的印象和定位

矢板明夫表示，過去很多國家把台灣視為「需要被保護的對象」，但不確定台灣是否願意承擔責任。如果台灣這一次站出來，即使只是表態「願意站出來」，也是在告訴世界：台灣不只是安全消費者，而是願意為國際秩序付出的一員。

不過，矢板明夫也強調，相關行動仍須審慎評估風險與資源配置，建議以多邊合作方式進行，保留政策彈性，避免單獨行動帶來壓力。

荷莫茲海峽 矢板明夫 中東 台灣 美國

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