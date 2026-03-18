318學運12周年 吳思瑤：當年沒守住 台積電恐早不是「台」機電

今天是318學運12周年，民進黨立委吳思瑤表示，如果當年318沒有守住台灣，台積電可能早不是「台」機電，不可能如今成為世界的台積電，也不會有運動場上令大家驕傲的Team Taiwan了。

吳思瑤指出，如果當年沒有學生站出來，如果當年沒有社會力的覺醒反撲，如果當年立院院長不是王金平、換成了韓國瑜，如果當年「服貿協議」沒有被擋下，現在的台灣不可能股市站上3萬點，不可能經濟發展15年來最好，不可能啟動史上最大規模的社福計畫，政府能夠照顧更多國人。

吳思瑤說，如果12年前沒有318，台灣不可能成為世界的關鍵字，台灣不可能能成為世界半導體供應鏈的龍頭，更不可能有這麼多民主同盟國家集體行動抗中挺台。