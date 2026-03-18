謝長廷：卓榮泰赴日不稱外交行程 為了台灣長遠利益考慮

行政院長卓榮泰院長赴日事件持續延燒。被視為牽線人的台灣日本關係協會會長謝長廷再度在臉書貼文表示，加油這件事，卓榮泰沒有稱之為外交行程，只以私人自費帶過，這是為了台灣長遠的利益考慮。外交不是做短期生意，必須長期維持信任，為我們的國際友人的處境考慮，才能長期維持友好互動。

謝長廷指出，卓榮泰不但沒有說是「外交突破」，反而在立法院幽默的答覆立委說：「沒有，只是突破捷克球隊的防線」。倒是不少不在第一線的藍營人士，也持平的肯定是「外交上的突破」，例如國民黨前主席朱立倫、前立委費鴻泰等人，但的確不少人質疑明明是好事，為什麼卻說是私人自費？

謝長廷說，依他的經驗，這是為了台灣長遠的利益考慮，外交不是做短期生意，必須長期維持信任，為國際友人的處境考慮，才能長期維持友好互動。

謝長廷表示，針對這次事件，中國在北京、東京兩地向日本政府表達嚴重抗議，但日本官房長官公開答覆說：「私人假日行程，不予置評」，台日雙方也以此定調，告知戰略夥伴的美國，中國雖然不滿，但也找不出繼續擴大攻擊的理由，而在時間表上，再來陸續有美日的「川苗會」，以及美中的「川習會」，大家不想鬧僵，這樣平靜下來了，台灣並不吃虧，而且增加了國際友誼和信任。

謝長廷指出，但台灣有些人一直要求卓榮泰改口日本之行是外交公務，不知他們的真正動機為何？有的也許好意，但如政府在壓力下輕易改口，那就不只是卓榮泰或台灣的誠信問題，日本政府的「不予置評」說法也失去依據，等於日本政府也說謊，在日本的親中派人士和中國政府等於撿到一把槍，可以群起對日本政府攻擊抗議。

謝長廷說，中國的外交人員也必然會在華府外交圈散布各種不利傳言，例如台灣故意說謊、台日算計或共謀等等，挑撥離間台日美的信賴關係，在中國的攻擊下，日美陷入辯解守勢，氣勢必然大減，不利未來談判。中國則可以義正詞嚴的批評日本政府說謊、美國知情包庇、違反友好條約等，將成為整個事件的贏家，而台灣則要承擔說詞反復、蓄意欺騙責任，失去友好國家的信賴，全盤皆輸。

謝長廷表示，個人可以𣈱所欲言，增加流量，吸引鎂光燈，但台灣的外交處境艱難，第一線外交人員點滴爭取的成果，並不容易，卓榮泰或少數知情者也只能堅持，不能在壓力屈服。

謝長廷指出，有記者朋友問他，出任日本大使時己解散派系，並自嘲如離群孤鳥帶著不安和孤獨去日本，又被描黑成好像帶謝系做什麼壞事，是不是會感到委屈？他的回覆是，台灣外交本來就是委屈，明明是駐日大使館、駐美大使館，為什麼要說成經濟文化代表處，而且是民間機構，能不委屈？但覆巢之下無完卵，為了台灣國家的大利益下，個人哪能說什麼委屈。