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盧秀燕大華府談軍購：別輕忽戰爭可能性 國家須做好準備

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
台中市長盧秀燕17日傍晚則與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。記者陳熙文／攝影
台中市長盧秀燕17日傍晚則與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。記者陳熙文／攝影

台中市長盧秀燕近日訪美，本周訪問大華府地區，針對軍購議題，盧秀燕17日表示，不要輕忽戰爭發生的可能性，指每個國家都要做好準備；盧秀燕說，她身為中華民國的國民，此行除了應該要盡的義務，也向台灣在美國的盟友說明台灣的處境和需求，同時讓美國感受到合作的誠意。

盧秀燕日前率台中市府訪問團出發訪問美，17日進入第7天，抵達美東訪問最後一站：大華府地區，除了上午拜會馬里蘭州政府，下午也前往美國在台協會（AIT），與AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）會面；據悉，盧秀燕被安排在AIT舉行的未公開行程中與美國國務院等政府官員會面。

盧秀燕17日傍晚則與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。

針對美國對台軍售在國內引發爭議，不但立法院出現朝野不同版本的國防軍購特別預算，多名跨黨派美國議員日前也對我國國防預算表達關切。針對軍購問題，盧秀燕先是表達提高自我防衛能力和軍事部署的重要性。

盧秀燕並指出，她在17日一場會談中也提到說，不要輕忽戰爭發生的可能性，因為戰爭可能在意想不到的時候發生，認為每個國家都應該做好準備。

盧秀燕表示，國家做好自我防衛能力的準備有三個面向，一是團結國內的共識，二是軍事上的部署，以及在區域和其他國家的合作，強調說「因為單打獨鬥是不夠的」，指如何形成聯盟是非常重要的。

盧秀燕接著指出，台美過去80年以來關係非常密切，美國不但是台灣非常重要的盟友，也是維持台海和平和太平洋區域穩定最重要的戰略夥伴；盧秀燕說，她此行訪美，有機會向美方說明台灣的需求、看法，以及台灣想要合作的誠意非常重要；盧秀燕說，「交朋友，親自見面，讓他們感受到我們的誠意。」

盧秀燕表示，她作為中華民國的國民，受到國家的栽培很多，也應該為國家盡一分心力，她在此次的訪問行程當中，除了本來應該要盡的義務，包括城市外交、招商引資和簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄等之外，也包含在戰略方面說明台灣的處境和需求，並加入誠意；對此，盧秀燕評說，「基本上到目前為止非常順利」。

國防預算 中華民國 美國

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