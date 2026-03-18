相對論／方英海要武統「中華民國統一大陸」 李文忠憶姊夫「前線30年當然愛台」

「我投身軍旅就是要反攻大陸。」導演方英海開門見山毫不掩飾其「武統」立場，但是中華民國「統一」大陸，不是中共統一中華民國。

問：二位談談成長背景。

方英海（以下簡稱方）：我讀軍校，從小的夢想就是打回大陸；父母留下好幾個兄弟姊妹，血緣關係、歷史洪流成為他割捨不掉的兩岸情懷。

方：進軍校掉眼淚 因為新衣服

我在基隆眷村長大，我跟知名律師謝震武是村里功課最好的兩個小孩，原本村子裡的人都認為我會讀建中，但因家中兄弟姊妹多，我後來進入軍校成為很理所當然的事。我從小吃飯就用搶的，軍校當時招生宣傳，直系親屬就醫免費，還發零用錢；到了軍校第一個晚上我就掉眼淚，因為學校發的制服、內衣褲，這是我這輩子第一次聞到新衣服的味道，當場眼淚就掉下來，哈、哈，好幸福。

但我父親的軍旅生涯很辛苦，後來改去跑船、打魚。我們家兄弟後來都差兩歲，因為父親每兩年才跑船回來一次，爸爸是我心目中的偉人，跑船的薪水都寄回家之外，每次回來還可以帶錢回來。

我是被扔掉又撿回來的小孩，所以常自稱是「兩世為人」，我是難產「保大」的那一個，過了預產期還沒被生出來，醫生就硬催生到大血崩，醫生決定保大人、不保小孩，但爸爸卻要求一定要搶救，我才被救了回來。

學運時代的李文忠，攝於台大傅鐘下。圖／李文忠提供

李：二姊夫退下來 3年就走了

李文忠（以下簡稱李）：其實我很小就有跟老兵共同生活的記憶，他是我的二姊夫。二姊夫退下來以後，大概三年就死了。我後來就問大外甥他怎麼走得這麼快，原來二姊夫三餐就是喝酒、泡麵、吃飯。我二姊夫還算是比較幸運的，討了一個老婆，我二姊算漂亮，生了四個小孩，在外省老兵算是比較好的，是有意義的人生。

問：副主委能跟我們說二姊夫，方導談家人印象？

李家三姊弟 李文忠（右）與姊姊、弟弟合影。圖／李文忠提供

李：難忘過年來的老兵客人

李：我的二姊夫是士官長，一輩子戍守馬祖卅幾年，在前線卅年，他怎麼會不愛台灣呢？小時候他家並不有錢，二姊夫婦的四個小孩都是他媽媽，也就是我二姐帶大的，我小時候不太懂，後來懂了，姊夫的薪水不足以養家，所以二姊還要到外面去工作。

二姊夫平常不講話也不笑，只有農曆年除夕的時候，家裡會來了幾個老兵客人，二姊夫才會開心說話；我那時候不懂，後來才知道原來這些人都是孤獨的單身老兵，是二姊夫的同袍，除夕時單身一人，所以來找二姊夫圍爐，這些老兵當然都愛台灣。

就讀政戰學校影劇系時的方英海。圖／方英海提供

方：懷念那個亂七八糟時代

方：我家共有七個兄弟姊妹，我上面有四個哥哥、下面一個弟弟、一個妹妹，如果同父同母，我是老三，加上同母異父我是老五，加上同父異母我是老七，加上異父異母我是老十，聽起來很奇怪對不對，因為我父母分別在大陸結過婚，本來各自有小孩，我父親的小孩沒帶來台灣，元配在大陸又嫁人，所以她後來生的小孩就跟我沒有血緣關係，但跟我大陸的大姊是親姊妹，所以大家相聚的時候就一起算，「反正就是亂七八糟的，哈、哈、哈！」

我對那個時代的感情是相當深厚的。這就是後來李文忠要拍老兵微電影，我就義不容辭的投入的原因。