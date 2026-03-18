聽新聞
0:00 / 0:00

相對論／方英海要武統「中華民國統一大陸」 李文忠憶姊夫「前線30年當然愛台」

聯合報／ 記者林政忠程嘉文何柔嫺林新輝／專題報導
就讀中正預校時的方英海（左）與父親。圖／方英海提供
就讀中正預校時的方英海（左）與父親。圖／方英海提供

「我投身軍旅就是要反攻大陸。」導演方英海開門見山毫不掩飾其「武統」立場，但是中華民國「統一」大陸，不是中共統一中華民國。

問：二位談談成長背景。

方英海（以下簡稱方）：我讀軍校，從小的夢想就是打回大陸；父母留下好幾個兄弟姊妹，血緣關係、歷史洪流成為他割捨不掉的兩岸情懷。

方：進軍校掉眼淚 因為新衣服

我在基隆眷村長大，我跟知名律師謝震武是村里功課最好的兩個小孩，原本村子裡的人都認為我會讀建中，但因家中兄弟姊妹多，我後來進入軍校成為很理所當然的事。我從小吃飯就用搶的，軍校當時招生宣傳，直系親屬就醫免費，還發零用錢；到了軍校第一個晚上我就掉眼淚，因為學校發的制服、內衣褲，這是我這輩子第一次聞到新衣服的味道，當場眼淚就掉下來，哈、哈，好幸福。

但我父親的軍旅生涯很辛苦，後來改去跑船、打魚。我們家兄弟後來都差兩歲，因為父親每兩年才跑船回來一次，爸爸是我心目中的偉人，跑船的薪水都寄回家之外，每次回來還可以帶錢回來。

我是被扔掉又撿回來的小孩，所以常自稱是「兩世為人」，我是難產「保大」的那一個，過了預產期還沒被生出來，醫生就硬催生到大血崩，醫生決定保大人、不保小孩，但爸爸卻要求一定要搶救，我才被救了回來。

學運時代的<a href='/search/tagging/2/李文忠' rel='李文忠' data-rel='/2/122917' class='tag'><strong>李文忠</strong></a>，攝於台大傅鐘下。圖／李文忠提供
學運時代的李文忠，攝於台大傅鐘下。圖／李文忠提供

李：二姊夫退下來 3年就走了

李文忠（以下簡稱李）：其實我很小就有跟老兵共同生活的記憶，他是我的二姊夫。二姊夫退下來以後，大概三年就死了。我後來就問大外甥他怎麼走得這麼快，原來二姊夫三餐就是喝酒、泡麵、吃飯。我二姊夫還算是比較幸運的，討了一個老婆，我二姊算漂亮，生了四個小孩，在外省老兵算是比較好的，是有意義的人生。

問：副主委能跟我們說二姊夫，方導談家人印象？

李家三姊弟 李文忠（右）與姊姊、弟弟合影。圖／李文忠提供
李家三姊弟 李文忠（右）與姊姊、弟弟合影。圖／李文忠提供

李：難忘過年來的老兵客人

李：我的二姊夫是士官長，一輩子戍守馬祖卅幾年，在前線卅年，他怎麼會不愛台灣呢？小時候他家並不有錢，二姊夫婦的四個小孩都是他媽媽，也就是我二姐帶大的，我小時候不太懂，後來懂了，姊夫的薪水不足以養家，所以二姊還要到外面去工作。

二姊夫平常不講話也不笑，只有農曆年除夕的時候，家裡會來了幾個老兵客人，二姊夫才會開心說話；我那時候不懂，後來才知道原來這些人都是孤獨的單身老兵，是二姊夫的同袍，除夕時單身一人，所以來找二姊夫圍爐，這些老兵當然都愛台灣。

就讀政戰學校影劇系時的方英海。圖／方英海提供
就讀政戰學校影劇系時的方英海。圖／方英海提供

方：懷念那個亂七八糟時代

方：我家共有七個兄弟姊妹，我上面有四個哥哥、下面一個弟弟、一個妹妹，如果同父同母，我是老三，加上同母異父我是老五，加上同父異母我是老七，加上異父異母我是老十，聽起來很奇怪對不對，因為我父母分別在大陸結過婚，本來各自有小孩，我父親的小孩沒帶來台灣，元配在大陸又嫁人，所以她後來生的小孩就跟我沒有血緣關係，但跟我大陸的大姊是親姊妹，所以大家相聚的時候就一起算，「反正就是亂七八糟的，哈、哈、哈！」

我對那個時代的感情是相當深厚的。這就是後來李文忠要拍老兵微電影，我就義不容辭的投入的原因。

老兵 建中 李文忠

延伸閱讀

【厝內大小事 】葉小因／廈門的堂姑

【盡說些家裡的壞話】吳曉樂／圓滿與殘缺

【海的彼岸有什麼】 劉彥辰／四則運算

關鍵人物／林彥伶：父親教我 困難的人至少拉他一把

相關新聞

「重送中選會落選名單」 卓揆嗆聲後轉彎

立法院上周中選會人事同意權投票，藍白否決三位被提名人胡博硯、黃文玲及陳宗義。行政院長卓榮泰昨上午重批藍白不守承諾，揚言他會把落選名單「再送一次」，並點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣「補足誠信」。但根據立法院職權行使法，被提名人若遭否決，政院應「另提他人」；卓揆昨下午改口稱會「重新考量」，政院也證實將重提不同人選。

冷眼集／閣揆之怒 再次示範違法亂政

行政院長卓榮泰昨天赴立法院備詢火氣十足，針對中選會人事，直斥藍白不守承諾，嗆聲要再送一次三個落選委員名單，讓立法院長韓國瑜「補足誠信」。不過，依法律規定，遭立法院否決的被提名人，應另提其他人選；儘管卓榮泰昨天下午改口，但行政權動不動就嗆聲立法權，既違反權力分立，朝野關係又如何和諧？

卓榮泰「自費」包機赴日 北檢黑金組要查了

行政院長卓榮泰「自費包機」赴日觀看世界棒球經典賽（ＷＢＣ），新黨副秘書長游智彬等人日前告發卓榮泰涉圖利等罪，北檢已分他字案調查，由檢肅黑金組主任檢察官偵辦。國民黨立委徐巧芯昨也指出，卓榮泰赴日行程早在去年已計畫，由行政院副秘書長阮昭雄交辦，世貿中心負責起草「專案」，台灣日本關係協會長謝長廷動用人脈在日本交涉者，徐巧芯質疑卓此行「參雜民進黨內部派系搞事」。

相對論／方英海要武統「中華民國統一大陸」 李文忠憶姊夫「前線30年當然愛台」

「我投身軍旅就是要反攻大陸。」導演方英海開門見山毫不掩飾其「武統」立場，但是中華民國「統一」大陸，不是中共統一中華民國。

相對論／老兵故事 成為兩人共同的語言

退輔會前副主委李文忠兼任榮民榮眷基金會董事長期間，委託導演方英海操刀拍了十六部以榮民為主題的微電影，「老兵」的故事成為兩人共同的語言，鐵漢柔情的李文忠感動不已。

相對論／李文忠 方英海 正綠正藍交朋友

一位是中華民國正綠軍、一位是中華民國正藍軍，退輔會前副主委李文忠流著台灣意識的ＤＮＡ，紀錄片導演方英海從小就想反攻大陸，對立的政治光譜，兩人對談會產生什麼火花？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。