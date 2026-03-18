相對論／老兵故事 成為兩人共同的語言

退輔會前副主委李文忠兼任榮民榮眷基金會董事長期間，委託導演方英海操刀拍了十六部以榮民為主題的微電影，「老兵」的故事成為兩人共同的語言，鐵漢柔情的李文忠感動不已。

問：能否分享拍紀錄下片的故事。

李：老榮民死後 留下230張捐款收據

李文忠（以下簡稱李）：我印象很深刻，有一位老榮民陳伯伯住在花蓮七星潭海邊的違章鐵皮屋，每天撿石頭賣給玻璃廠，鵝卵石一斤只值一塊兩毛錢，背都駝了。九二一地震，老榮民捐出一百萬元給慈濟，多數鈔票又髒又舊黏在一起，那個錢很臭，什麼樣的幣值都有，多年來的錢都藏在奶粉罐裡，一百萬！他要撿多少公斤的鵝卵石啊？

你有想過身上滿手厚繭，一塊石頭、一塊石頭磨出來的，那個溫度直擊人心。

方英海（以下簡稱方）：我拍過有一位九十幾歲伯伯，住在四樓的單身宿舍，只靠就養金過生活，沒有其他收入，每一年只能存一萬元來捐，我們去拍的時候，伯伯很開心說，我又快存到一萬元了，雖然這筆錢馬上就會離開，但伯伯的生命就是這樣，期待每一年捐這一萬元，即使伯伯連公車都捨不得坐，從山上宿舍走到山下捐錢足足要走三個小時，伯伯也甘之如飴。

李：我記起來了，還有一個單身老榮民去世，退輔會協助處理後事，竟找到兩百卅張捐款收據；老榮民家裡有別人捐贈的冷氣機，住的地方夏天非常熱，但從來不開冷氣，就是為了省電。還有許多老伯伯一天花不到一百元，穿的衣服領子全部起毛球，只要破了就自己縫，帳冊裡都是幾毛幾毛錢在記帳，捐錢卻很大方。

有一位潮州的九十二歲郭伯伯的善舉，讓我非常感動，有次騎機車到屏東榮服處捐款，把一個便利商店的塑膠袋往桌上一扔就要離開，裡面居然有一百萬，退輔會同仁趕緊把郭伯伯攔下來，才發現郭家並不寬裕，平常省吃儉用，拚命存到一百萬捐出去，成了人生目標。這是因為有一次過年，別人看郭家窮，送東西給小孩，讓郭伯伯很生氣，決心捐錢幫其他榮民子女，可以念書、可以過年。後來有一回，郭伯伯又跑來捐一百萬。他堅持不收，郭伯伯堅持不退，還好榮服處的處長很能幹，最後總算想辦法退錢。

方：他們經歷苦日子 只盼別人不苦

方：片子拍出來時，郭伯伯高興說，我又存了五十萬，其實郭家並不富裕，妻子住療養院、大兒子重度智能障礙、小兒子正在創業做水電工，我們連忙拜託別再捐了，郭伯伯卻說，下一代好，國家才會好，我的錢照顧他們不是剛好嗎？這些故事讓他長了見識，我們經歷苦日子，想的都是如何翻轉，他們的希望卻是，別再有人過苦日子。

問：方導你拍攝時，副主委會下指導棋嗎？

方：老榮民不是「演」，因為這就是他們的真實人生與日常，許多故事讓我想到就會掉眼淚，李文忠是百分之一百的支持，我拍的片不歌功頌德、也不做政治宣導。我這個人有一點點小臭屁，我的工作就是設法讓一些人懂，到底什麼是榮譽？

每一年八月八日，榮家會舉辦父親節相見歡活動。許多榮民伯伯沒有子嗣，捐錢都希望能夠照顧下一代遺孤，許多孩子也很期待跟伯伯見面。有一個女孩子留學美國，住在租金比較便宜的地區，但治安相對不穩定，每天出門都很害怕，拿到伯伯捐出的獎學金後，她終於可以有自己的床、搬到一個比較安全的地方，這就是照顧榮民子弟。

李：笑著說，方導這種人不是為了錢來拍片，你沒錢給他，他也會拍。