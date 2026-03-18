相對論／李文忠 方英海 正綠正藍交朋友

愛台灣的故事

台灣土地上孕育不同族群，其中住著離鄉背井一甲子人們，他們被稱老榮民。聯合報相對論藉由「正綠」退輔會前副主委李文忠的敘事，與「正藍」紀錄片導演方英海的鏡頭，細嚼這群「超弱勢族群」的老榮民愛台的故事。

一位是中華民國正綠軍、一位是中華民國正藍軍，退輔會前副主委李文忠流著台灣意識的ＤＮＡ，紀錄片導演方英海從小就想反攻大陸，對立的政治光譜，兩人對談會產生什麼火花？

問：二位的政治立場鮮明，為何會有交集？

李：我是綠的 但我只講事實

李文忠（以下簡稱李）：我當然是綠的，但我學到的是說出真實。就像故總統蔣經國是白色恐怖劊子手，但蔣對本土化貢獻很大，拔擢本省籍政治菁英謝東閔、李登輝等人。那時我念高中，聽到有人說「吹台青」（註：藝人崔苔菁諧音，意指蔣經國啟用台籍青年出任公職），但事後回想這不是讚揚，而是有些外省人不贊成，所以不點名的批評。

我看蔣經國日記發現，蔣本來沒什麼民主理念，晚年居然願意改變自己，以我看來是非常不得了，真不容易。隨著蔣經國確定方向，後來即使外省權貴不服時任總統李登輝，但對台灣民主化都沒有質疑。小蔣還開放探親，一改原本兩岸路線的「三不（不接觸、不談判、不妥協）政策」，就是因為蔣不忍看到老兵思鄉之苦。我不需要討好蔣經國，我只是講事實。

方：心平氣和說榮民的故事

方英海（以下簡稱方）：這次相對論地點挑在空軍三重一村，台灣第一個被完整保存的眷村，記者你們看，我和李文忠不約而同穿著皮夾克，顏色與款式都很像，證明我們默契很好。

我的政治立場是正藍，是中華民國藍，這個「正」是「正確的正」，但李文忠好綠。李文忠擔任退輔會副主委找我拍榮民紀錄片，我們才慢慢熟識，我也是後來才發現跟這麼綠的人是可以因為想為榮民族群做事，擁有共同的對話與語言，我們可以心平氣和一同說一個族群的故事，也可以有交集當朋友，不必相互仇恨。

導演方英海（右）拍攝榮民紀錄片，李文忠不會下指導棋。記者曾原信／攝影 曾原信

方：建國方略奠定愛國基礎

副主委那個時候說要拍說老榮民故事的微電影，我就義不容辭的答應他，為什麼？跟我小時候的生活經驗有關。國小畢業我拿市長獎，獎品是兩本書，一本叫「蘇俄在中國」，第二本叫做「建國方略」，我很認真看，我看了建國方略就非常崇拜國父，我本來以為是什麼大道理，結果不是，國父寫的是，這裡到哪裡鐵路要要多少鐵、多少木頭，我覺得你一個當總統的人去全國丈量，去做這件事情，真是一心為國，我就很感動，也成為我後來很愛國的這個部分啊，奠定了一定的基礎。

那還好我們副主委很疼惜人，每次我都講這錢可不可以再加一點。哈哈哈。我跟副主委很多時候都不是用說的，也不是用眼神交流，他每次都是給我一個想法，我就把它變成一支影片。原來副主委是我的ＡＩ了，哈哈哈。

李：那時我確實不認識方導，有人推薦可以找方導拍榮民紀錄片，我做事的原則就是抓大方向，然後充分授權。果然方導是高手，我們看了方導的紀錄片都是掛著淚水看完，真真切切的故事。

李：尊重不同的記憶與價值

問：兩位對愛台這兩字的詮釋？

李：民進黨近年將「愛台灣」變成一種政治標籤，容我不客氣的說，毀滅一個民族就是毀滅文化的根，對於不同的記憶與價值，民進黨要尊重、理解、接納；如果完全否定另一方，我們之間就是零，沒有團結可言。

我有很多政治立場不同的朋友，我今天穿這件皮衣就是退役空軍上將夏瀛洲送的。一九九七年國民大會修憲，我是民進黨團幹事長，「許老爹」（退輔會前主委許歷農）是新黨總召，彼此立場當然對立，但交情就是那時建立的。

許老爹和夏瀛洲都是統派，但你不能說他們不愛台灣。他們相信統一對台灣最好，但我不贊成；許老爹是值得尊敬的人，為人正派又有愛心，對榮民貢獻僅次於蔣經國。故總統李登輝主政時期，新加坡曾想撤掉星光部隊，政府派夏瀛洲去談，星國參謀總長是從前學生，問題就搞定了。

時至今日仍有省籍分歧，本省人是多數族群，民進黨在被打壓迫害中誕生；藝人林依晨自稱是「四川人」，被很多綠營罵，「這種行為和日本殖民或兩蔣威權時代，有什麼不一樣，我覺得非常惡劣！」（方英海在一旁鼓掌稱讚。）

國民黨主席鄭麗文稱「以身為中國人驕傲」，我雖不認同自己是中國人，但為什麼要抹紅她？那是她的情感認同，台灣很多人自認是中國人，包括那些認為兩者皆是的人，「你就與他為敵？」反過來說，很多藍營支持者恨民進黨更甚於恨共產黨，但我要提醒，全台想要立即統一的人，一百個中不超過兩、三人吧。

李文忠（左）希望藍綠白一起對抗侵略併吞、方英海（右）則說，我們就跟著真理走。記者曾原信／攝影

李：藍綠白都在討好同溫層

方：老兵一句話化解我不滿

問：跟副主委有相同看法，民進黨內有權力的人有多少？

李：「大概是零吧！」（眾人大笑）現在最大問題是立場蒙蔽想法，藍綠白都去討好同溫層，藍綠白都一樣，台灣悲哀就在這裡，我是中華民國派，我希望藍綠白一起對抗侵略併吞，但現在大家不是往這個方向。

方：我接受退輔會委託剛開始拍榮民紀錄片時，心裡帶著情緒，不滿有些人抱持「仇軍」或「中國豬」想法；沒想到，一位九十多歲老兵雲淡風輕對我說，「他們不懂，懂了就好了。」這句智慧之語，讓我至今震撼不已。

我幫副主委補充一點點小東西，我們剛開始在拍微電影的時候，我那時候是很生氣的，為什麼？因為社會的氛圍很反中。副主委最令我佩服的地方是：我們是可以討論的，討論的目的是：找出真理來。我們就跟著真理走。