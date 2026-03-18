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文化總會英文名「刪Chinese加Taiwan 」 藍委狠酸：自嗨

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰林銘翰蔡晉宇／台北報導
文化總會17日下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。圖／文總提供
文化總會17日下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。圖／文總提供

中華文化總會原英文名稱為「General Association of Chinese Culture（簡稱GACC）」，文總昨召開會員大會，完成更名為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」，將「Taiwan」取代「Chinese」。藍白立委批評，民進黨政府成天搞意識形態，施政一事無成。

文總秘書長李厚慶說，近年海外參訪時常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」的原因，因此調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位。

擔任文總會長的賴清德總統說，文總提升文化實力、發揚文化的任務，其實都建立在認識自己的基礎上，唯有深刻理解土地的過去，才能真正深植台灣的文化實力；唯有清楚知道我們是誰、經歷過什麼，才能帶著自信，加強台灣文化與國際交流。

不過，國民黨立委賴士葆說，「有種就不要叫中華文化總會」，中文又沒有改，英文有改，「自嗨」而已，搞意識形態完全是「務虛」，大方點就改成「台灣文化總會」，往台獨走；文總本就是要傳承中華文化，畢竟血緣來自於中華文化，現在窮到只剩下搞意識形態。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，對台灣民眾黨而言，本來就是以台灣為名、以民眾為本，「相信這個立場，多數國人也不反對」，只不過大家很疑惑，民進黨政府執政以來，除了搞意識形態、製造族群對立，施政根本一事無成。

民進黨立委沈伯洋說，文總改名「Taiwan」，有助於台灣重新認識自身歷史。

李厚慶 民進黨政府 賴士葆

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