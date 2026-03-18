反駁放行38項新興計畫預算 卓榮泰：從無此例也不宜開此例

中央政府總預算案持續卡關，立法院日前通過先行動支今年度卅八項新興計畫、約七一八億元預算，外傳礙於年底地方選舉，行政院最快三月底將放行各部會動支新興計畫案。不過，行政院長卓榮泰昨明確表示，「從無此例，也不宜開此例」。

卓榮泰說，國家政府總預算是一整套計畫，涵蓋各部會全年施政計畫，只通過其中百分之二預算，其他百分之九十八怎麼辦？況且未經三讀的預算，合法性將倍受質疑，七一八億元若動用後，難道都不會再變動嗎？希望立院盡速通過整部三兆三五○億元的國家中央政府總預算，才是正辦。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，行政院在朝小野大的狀況下，若先准予動支也是不得不的選擇。

國民黨團書記長林沛祥表示，希望政府為了讓民眾有更好的生活，而讓國家發展。

此外，國民黨團昨天指出，推動逾十年的新南向人才政策出現嚴重偏差，政府經費由初期約十億元擴增至四十二億元，原訂吸引廿萬名國際人才留台目標，實際留台率卻僅約三成；許多僑外學生「來台留學」變成「來台打工」，淪為填補廉價勞動力缺口的「變相外勞」，傷害台灣國際形象。

僑委會昨澄清，國民黨團記者會內容主要引述天下雜誌去年三月報導，屬於多年前案例，僑委會與教育部、勞動部等部會近一年嚴密聯合稽核，目前並未發現制度遭濫用的新個案。