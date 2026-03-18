卓榮泰「自費」包機赴日 北檢黑金組要查了

行政院長卓榮泰「自費包機」赴日觀看世界棒球經典賽（ＷＢＣ），新黨副秘書長游智彬等人日前告發卓榮泰涉圖利等罪，北檢已分他字案調查，由檢肅黑金組主任檢察官偵辦。國民黨立委徐巧芯昨也指出，卓榮泰赴日行程早在去年已計畫，由行政院副秘書長阮昭雄交辦，世貿中心負責起草「專案」，台灣日本關係協會長謝長廷動用人脈在日本交涉者，徐巧芯質疑卓此行「參雜民進黨內部派系搞事」。

行政院昨未回應徐巧芯，貿協對此事也表示不知情。但卓揆在立法院受訪時稱，在野所有指控的最終目的，只是要逼他說出這是公務行程，居心何在？這就是自費前往的私人行程，一再查單據內容，只是在作文章、挑毛病及擴大事端，造成未來各項工作的麻煩；在野質疑單據有問題，其實也講不出什麼樣問題，如今又稱日本遊覽車公司「永久歇業」，如果真的歇業，電話怎麼打得通？他請在野黨立委適可而止，國家不能這樣子被玩弄在手上。

卓揆包機赴日觀賽，在野質疑公器私用。徐巧芯昨日再踢爆，卓榮泰赴日行程在去年已計畫，本盼參訪世博會，但因日方諸多考量，最後由外交部長林佳龍成行；政院並未放棄卓赴日一事，今年一月又由阮昭雄親自交辦，由貿協相關機構世貿中心負責起草專案，讓卓揆觀賽。

徐巧芯指出，根據最初規畫，行政院負責台灣媒體，國安單位負責規畫動線，運動部被交辦要安排部長李洋陪同，棒協、中職等均偕同；另外要求台日關係協會事先與日台交流協會溝通，下令駐日代表處，處理日本媒體相關規畫，派專人銜命，與日本官房長官、外務省溝通；另要報告賴清德總統，說服總統同意相關規畫。

對於卓榮泰事後稱私人行程，徐巧芯說，因與日方交涉時，我方提案有具體承諾，不會也不能有任何公開的政治活動；卓三月七日赴日後，九日改口自費才急忙匯錢，全因廣宣過頭，打破對日方的承諾。照理說，外交、國防是總統職權，怎會是行政院規畫後，再向賴總統報告？阮昭雄負責交辦，世貿中心董事長陳建仲規畫，謝長廷動用人脈，幾乎都是「謝系」，第一個出來大內宣、破壞台日承諾的則是海委會主委管碧玲，卓揆此行「參雜民進黨內部派系搞事」。

徐巧芯表示，卓揆到東京看球，就是一個單純幫中華隊加油的公務行程，大家都樂見。但沒想到卓自己「弄巧成卓」，才讓一樁美事變成眾人撻伐，明明大家都留餘地，只有卓還不肯下車。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，民進黨慣用手法就是心虛移轉焦點，卓應向社會大眾解釋清楚，憑什麼私人自費行程享有特權。