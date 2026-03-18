冷眼集／閣揆之怒 再次示範違法亂政

行政院長卓榮泰昨天赴立法院備詢火氣十足，針對中選會人事，直斥藍白不守承諾，嗆聲要再送一次三個落選委員名單，讓立法院長韓國瑜「補足誠信」。不過，依法律規定，遭立法院否決的被提名人，應另提其他人選；儘管卓榮泰昨天下午改口，但行政權動不動就嗆聲立法權，既違反權力分立，朝野關係又如何和諧？

卓榮泰近來陷入「自費包機」爭議，閣揆赴日為國家隊加油，本是一樁外交美事，結果卓稱自費行程，讓簡單事情複雜化，以致在野窮追猛打；卓榮泰打開「牛皮紙袋的秘密」更愈描愈黑，包括包機只要二○八萬元、赴日租車公司遭質疑永久歇業，原想止血，卻漏洞百出，在網路上被譏「弄巧成『卓』」。

國民黨立委徐巧芯昨再爆料，指卓榮泰去年就規畫，後來大內宣過頭，踩到台日外交紅線後，才緊急改口稱自費，且背後為「謝系人馬」主導。行政院面對徐巧芯爆料沒有回應，讓外界更多揣測，倒是卓榮泰針對上周中選會人事同意權投票結果藉題發揮，以「誠信」為名，向藍白開砲。

持平而論，行政院此次提出的中選會名單，確實納入藍白推薦名單，頗有向在野黨遞出橄欖枝之意。但在野黨除了通過藍白推薦名單，也通過主委被提名人游盈隆，並非一概封殺，其餘人選是否一定要照單全收，恐也見仁見智；卓揆以此怒責藍白，只會讓人覺得「見笑轉生氣」。

更離譜的是，卓揆盛怒之餘，也鬧出「不懂法律」的笑話。他一度撂話要重提三位落選人，根本已違反立法院職權行使法「應另提他人」的白紙黑字規定。

行政院「不依法」編列預算、「不副署」立院修法，以及「不備詢」羞辱立委，卓揆之怒，只是再次示範「違法亂政」。對於外界批評與民意為敵、無助朝野僵局，賴政府好像也覺得一皮天下無難事。