「重送中選會落選名單」 卓揆嗆聲後轉彎

立法院上周中選會人事同意權投票，藍白否決三位被提名人胡博硯、黃文玲及陳宗義。行政院長卓榮泰昨上午重批藍白不守承諾，揚言他會把落選名單「再送一次」，並點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣「補足誠信」。但根據立法院職權行使法，被提名人若遭否決，政院應「另提他人」；卓揆昨下午改口稱會「重新考量」，政院也證實將重提不同人選。

民進黨立委林楚茵昨上午質詢，提及民眾黨立委李貞秀國籍爭議，質疑中選會經上周五表決後，僅主委被提名人游盈隆和藍白推薦的委員人選獲通過，其餘三人遭否決，未來中選會將成「白藍機關」，護航李貞秀。

點名韓國瑜「補足誠信」

「這件事是他現在心中極大、極大的遺憾。」卓榮泰說，去年九月他主動向韓國瑜表達，中選會提名採用政黨推薦，韓當時允諾協助。上周五表決前，他致電韓國瑜表達，媒體報導稱國民黨不予同意行政院提出的人選，會令他無法交代而變成罪人，「把獨立機關變成藍白機關，談何誠信，如何合作？」他質疑，在野黨違背當初承諾，現在談監察委員提名也要這樣做，「（賴政府）還要上當嗎？還能上當嗎？還要繼續上當嗎？」

卓榮泰也直言，行政院會再送一次三個落選的名單，希望藍白不能言而無信，人民在看，歷史在看，「我願意補足程序，讓你們補足誠信」。

藍回嗆「拒絕政治交換」

國民黨團書記長林沛祥回嗆，拒絕政治交換，回歸制度基石，獨立機關的人事案不應被當成朝野協商的籌碼；卓揆說法彷彿將游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。他呼籲政院停止政治敘事，民主不是分贓，更不是貼標籤比賽，請行政院把心思放回制度本身。民眾黨團總召陳清龍表示，被提名人未獲同意就應依法「另提他人」，不知道卓榮泰是在羞辱國會還是自己？

立院人士指出，依立法院職權行使法第卅一條，立院行使人事同意權後，如被提名人未獲立院同意，總統或行政院長「應另提他人」咨請立院同意，卓榮泰若重提落選者，恐違反規定。

昨天下午，民進黨立委劉建國質詢時，卓揆改口說，希望再提名的人選能經立院同意，維持過去大家互相合作的誠信，「至於人選，會再重新做各方考量」。

行政院發言人李慧芝補充說明，卓揆未來將再提不同的人選，讓在野黨有機會補足誠信。