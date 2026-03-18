馬文君聲援李貞秀批綠冷暴力 劉世芳回嗆「勿包庇非法陸配」

民眾黨立委李貞秀前天首度在內政委員會質詢，內政部長劉世芳等官員拒絕上台備詢。國民黨立委馬文君昨質詢時聲援李，認為行政院應給予基本尊重。劉世芳說，李貞秀未否認她有中華人民共和國國籍，要求馬「不要包庇非法陸配」。

民眾黨主席黃國昌則批民進黨如今是「拿陸配當提款機」，動用國家機器進行意識形態操作。他說，問題核心不在個人攻防，而是政府是否保障「在台生活、持有中華民國身分證者」基本權益，並點名賴清德總統，應說明政策是否轉彎。

針對李貞秀初次質詢吃閉門羹，馬文君質詢時指出，行政團隊對李貞秀的冷暴力和批評羞辱，地方有很多聲音，「我覺得已經超過了」；李貞秀雖在中國出生，但已來台灣生活卅年，若有不恰當或違法，政府可依法停職；如果無法確定她違法，希望給予人基本尊重。劉世芳強調，李貞秀尚未證明其放棄中華人民共和國國籍，「既然身分有疑慮，我們認為她就是一般民眾」。