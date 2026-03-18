聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕會薄瑞光提台海安全架構 學者：盧「校正回歸」美中台立場

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕（右）美東時間十六日拜會美國智庫「外交關係協會」紐約總部，與美國在台協會ＡＩＴ前主席薄瑞光合影。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（右）美東時間十六日拜會美國智庫「外交關係協會」紐約總部，與美國在台協會ＡＩＴ前主席薄瑞光合影。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕訪美行程跨入「深水區」，美東時間十六日拜會美國智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ），美國在台協會ＡＩＴ前主席薄瑞光、前國務院亞太助卿羅素出席會談。盧會中以英文對談，她提出「ＳＨＩＯＷ」台海穩定的長期安全架構，主張和平必須建立在實力之上，透過內部團結與經濟繁榮，提升國家韌性。

盧秀燕提出台海穩定的長期架構，以其名「秀」字的英語拼音「ＳＨＩＯＷ」為縮寫，內容包含「安全與力量（Security and Strength）」、「榮譽與誠實（Honor and Honesty）」、「主動與智慧（Initiation and Intelligence）」、「機會（Opportunity）」及「意志與意願（Will and Willingness）」。

盧秀燕引述民調指出，近八成的台灣民眾支持強化台美關係，她作為民選地方首長，願意致力鞏固兩國夥伴關係；她身為「媽媽市長」的領導特質，「在於解決紛爭，而非尋求衝突」。

針對兩岸與對外關係，盧提出「工具箱論」，她認為「對話」僅是降低風險手段之一，且其效力須視時機而定；她主張與美持續強化溝通，領導者應以國內團結為第一要務，只有內部建立共識，才能強化社會韌性，也才能讓台灣在第一島鏈中扮演關鍵角色。

結束十六日行程後，盧於美東時間十七、十八日赴華府拜會，除與僑界互動，將拜會美國眾議員，並與華府智庫接觸。

東海大學政治系教授邱師儀表示，「訪美」過去是國民黨總統候選人的標配行程，對盧團隊而言，二○二六大選還沒開始，二○二八已經開打了；儘管去年大罷免國民黨大獲全勝，但目前國民黨中央的兩岸路線，尤其軍購預算不符合台灣主流民意，盧訪美可淡化外界疑慮，也讓自己在美中台關係立場上「校正回歸」。

社會韌性 台美關係 國務院 盧秀燕 薄瑞光

延伸閱讀

獨／盧秀燕會晤美外交智庫CFR近兩小時 薄瑞光高規接待

今抵華府…盧秀燕進訪美「深水區」 與美政界談軍購、關稅

川普訪中戰略推演／藍營鄭盧分別出訪 中美各有盤算

紐約茶敘 盧秀燕：台灣要廣結善緣

相關新聞

因應中東戰火 是否「凍漲」電價？卓榮泰：這2字不宜講

電價費率審議委員會將在3月底召開，國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院質詢，電價是否要凍漲以協助民眾度過難關？行政院長卓榮泰答詢表示，希望電價審議委員會看到目前社會現象、國際情勢，但「這兩個字（指凍漲）我不宜在這裡講」，希望民眾在這時間點，比較平穩、安定地度過。

柯文哲聲請解除限制出境遭北院駁回 黃國昌：法理情都沒有拒絕道理

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，台北市前市長柯文哲先前聲請暫時解除限制出境，北院今天以「未提出相應擔保」等多項理由駁回聲請。民眾黨主席黃國昌表示，基於法律、人情義理等考量，台北地方法院都沒有拒絕的理由。

中選會人事改口了？卓榮泰上午嗆「再送落選3人名單 」 下午改稱人選未定

中選會人事3席委員被提名人上周遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰今上午說，會再送一次3個落選人名單，讓在野「補足誠信」；到了下午，卓榮泰答覆民進黨立委劉建國說，針對人選會重新做各方考量，還沒確定人選。

【即時短評】華勒沙的逆耳忠言 哪懂賴總統的心？

就在日前賴總統一席「國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」的驚世言論，再度把台灣社會捲入認同漩渦之際，華勒沙竟談起「中華民族必須統一」，並直言「應由台灣引領」。這番話，聽來宏大而充滿歷史感，也帶著一位反抗極權成功者的自信。然而，這樣的歷史經驗與視野，卻顯然與台灣當前微妙與矛盾的政治語境有些扞格。

被指人事異動是斷尾求生 馬英九基金會：子虛烏有勿以訛傳訛

馬英九基金會人事大地震，前後任執行長蕭旭岑、王光慈去職，引發外界揣測。基金會今發出澄清聲明，強調此次人事異動是為強化內部紀律並完善組織架構，特聘請具豐富行政管理經驗的教授戴遐齡擔任執行長；相關網路及新聞媒體所描述內容，純屬子虛烏有。

文化總會英文名「刪Chinese加Taiwan 」 藍委狠酸：自嗨

中華文化總會原英文名稱為「General Association of Chinese Culture（簡稱GACC）」，文總昨召開會員大會，完成更名為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」，將「Taiwan」取代「Chinese」。藍白立委批評，民進黨政府成天搞意識形態，施政一事無成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。