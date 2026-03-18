盧秀燕會薄瑞光提台海安全架構 學者：盧「校正回歸」美中台立場

台中市長盧秀燕訪美行程跨入「深水區」，美東時間十六日拜會美國智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ），美國在台協會ＡＩＴ前主席薄瑞光、前國務院亞太助卿羅素出席會談。盧會中以英文對談，她提出「ＳＨＩＯＷ」台海穩定的長期安全架構，主張和平必須建立在實力之上，透過內部團結與經濟繁榮，提升國家韌性。

盧秀燕提出台海穩定的長期架構，以其名「秀」字的英語拼音「ＳＨＩＯＷ」為縮寫，內容包含「安全與力量（Security and Strength）」、「榮譽與誠實（Honor and Honesty）」、「主動與智慧（Initiation and Intelligence）」、「機會（Opportunity）」及「意志與意願（Will and Willingness）」。

盧秀燕引述民調指出，近八成的台灣民眾支持強化台美關係，她作為民選地方首長，願意致力鞏固兩國夥伴關係；她身為「媽媽市長」的領導特質，「在於解決紛爭，而非尋求衝突」。

針對兩岸與對外關係，盧提出「工具箱論」，她認為「對話」僅是降低風險手段之一，且其效力須視時機而定；她主張與美持續強化溝通，領導者應以國內團結為第一要務，只有內部建立共識，才能強化社會韌性，也才能讓台灣在第一島鏈中扮演關鍵角色。

結束十六日行程後，盧於美東時間十七、十八日赴華府拜會，除與僑界互動，將拜會美國眾議員，並與華府智庫接觸。

東海大學政治系教授邱師儀表示，「訪美」過去是國民黨總統候選人的標配行程，對盧團隊而言，二○二六大選還沒開始，二○二八已經開打了；儘管去年大罷免國民黨大獲全勝，但目前國民黨中央的兩岸路線，尤其軍購預算不符合台灣主流民意，盧訪美可淡化外界疑慮，也讓自己在美中台關係立場上「校正回歸」。