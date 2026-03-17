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柯文哲聲請解除限制出境遭北院駁回 黃國昌：法理情都沒有拒絕道理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者陳正興／攝影

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，台北市前市長柯文哲先前聲請暫時解除限制出境北院今天以「未提出相應擔保」等多項理由駁回聲請。民眾黨主席黃國昌表示，基於法律、人情義理等考量，台北地方法院都沒有拒絕的理由。

2026年3月9日，柯文哲委任律師蕭奕弘現身台北地方法院，代表柯文哲聲請暫時解除3月23日至25日限制出境，理由為參加兒子在日本東京大學的畢業典禮。台北地檢署先前建請駁回聲請，北院今天以多項理由駁回。

針對台北地方法院駁回柯文哲聲請，黃國昌晚間接受廣播節目「POP大國民」專訪，他說不管從法律、人情義理等考量，北院真的都沒有拒絕的理由，自己當初在美國拿到博士學位，也是想盡辦法說服父母參加畢業典禮，「拿到最後一個學位，我希望他們在那邊。」

黃國昌表示，他曾經也是這樣的畢業生，百分之百能夠理解這種心情，至於外界質疑柯文哲會逃亡，「我必須要老實說，柯文哲怎麼可能跑？到底有誰相信他會跑？這是不可能的事情」，台灣有一個很荒謬的現象，真正會跑的人沒有在管，不可能會跑的人卻要限制東限制西。

黃國昌指出，台北地方法院駁回柯文哲的聲請，其中一個理由為「台灣跟日本沒有引渡條約」，然而依照台灣目前的國際地位，有簽訂引渡條約的國家可謂鳳毛麟角，「講得出來的主要國家，都跟我們沒有引渡條約。」

民眾黨發言人張彤晚間透過文字回應，目前律師團尚未收到法院裁定書，如果單就媒體揭露的內容，「我們尊重法院裁定，但是也深感遺憾」。

張彤表示，柯文哲配合司法機關偵查與審理，正面迎戰一切黨政媒等惡意攻訐與不實指控，「而其自身清白、廉潔自持之初心從未改變」，不僅坦蕩面對一審判決結果，更從未有過逃亡之念，實務上也完全無此可能性。

張彤也說，民眾黨希望法院在審酌類似案件時，能夠秉持一致且公平的裁量標準，而在當事人長期配合司法調查、沒有任何逃匿意圖的情況下，如果能夠考量人倫親情的必要性與不可替代性，給予當事人基本的家庭尊嚴，更能彰顯司法兼顧程序公平與人道關懷的初衷。

柯文哲 黃國昌 北院 限制出境 京華城案

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