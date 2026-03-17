聖文森及格瑞那丁副總理訪台 盼加強交流

聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李考克（St. Claire Leacock）伉儷應我國政府邀請，於3月17日至22日率團來台訪問，外交部政務次長陳明祺到場接機並表達誠摯歡迎。訪團成員包括副總理夫人馬格麗（Margaret Leacock）、社會福利、社區賦權、宗教事務暨國家遺產部長江雪芬（Shevern John）及參議員暨教育、職業訓練、創新暨數位轉型及資訊部政務次長金樂芬（Lavern King）。

李考克致詞時表示，他及訪團成員們懷著無比感激的心情應邀前來，並慶祝兩國之間近45年來長存的友誼與關係，感謝過去來，教育、農業、基礎建設、社會發展及漁業等諸多領域的巨大協助。他此行並非空手而來請求援助，而是帶著開放的心胸、誠意與精神，在多年來建立的堅實友誼橋樑上繼續努力，並憑藉著共同的決心與韌性，讓世界變得更好。

他說，聖文森及格瑞那丁總理交付了他這項重任，總理比任何人都更感激兩國能迅速進入合作狀態。中華民國以開放的態度，擁抱、接納並認可聖文森及格瑞那丁政府的延續性，這釋放了一個深遠的訊號，表明已準備好與新民主黨（NDP）領導的新政府開展合作。

新政府滿懷期待承接前總理詹姆士·米契爾（Sir James Mitchell）自1970年代奠定的深厚基礎，他正是開啟與台灣人民關係的先驅。期待建立橋樑，或許不單是基礎建設層面的，更是為了守護靈魂並推動聖文森及格瑞那丁的發展，期盼在未來能像台灣一樣成為碩果累累的社會。

李考克透露，此行將晉見賴清德總統，並參訪外交部、警政部門、國防部門，探討雙方如何在穩固的基礎上更進一步。聖文森及格瑞那丁非常樂觀地相信，台灣多年來展現的慷慨，將在這次機會中發展得更快，並為人民的生活結出豐碩的果實。此外，預期海軍艦艇近期將訪問聖文森及格瑞那丁，他已特別要求讓該國的青年學員能登艦參觀，讓他們能一睹優秀台灣人民的軍事風采。

李考克透露此行將晉見賴清德總統，並參訪我國外交部、國防部、警政署等部門。記者黃仲明／攝影

聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李考克（右5）應我國政府邀請，於3月17日至22日率團來台訪問。記者黃仲明／攝影