因應中東戰火 是否「凍漲」電價？卓榮泰：這2字不宜講

電價費率審議委員會將在3月底召開，國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院質詢，電價是否要凍漲以協助民眾度過難關？行政院長卓榮泰答詢表示，希望電價審議委員會看到目前社會現象、國際情勢，但「這兩個字（指凍漲）我不宜在這裡講」，希望民眾在這時間點，比較平穩、安定地度過。

楊瓊瓔質詢，電價審議委員會即將召開，短期內是否該凍漲電價以協助產業？卓榮泰答詢表示，國際情勢持續緊張，造成經濟變化，最怕的就是對變動因素掌握不清楚；針對能源，政府採取「雙平穩」方式，也啟動了專案平準，由政府來吸收，為的是讓民生穩定下來，大宗物資免稅也延長到9月。

卓榮泰說明，主計總處目前預計的數字是個很高的目標，政院會極力用盡所有方法來穩定民生、物價，以因應因應國際情勢。電價是由電價審議委員會主導，「我們希望它（指電價審議委員會）能看到目前社會現象、國際局勢，能夠跟政府採取這樣的立場」，做最終討論。

楊瓊瓔追問卓揆，所以政院立場是否也希望電價凍漲？卓榮泰回應，希望以民生穩定，跟全國人民度過現在的狀況。電價審議委員會都是這方面的專家，他通常不做指導性的談話，希望他們能看這個現象，「我認為他們的關心，跟我們的關心是一致的」。

楊瓊瓔再追問，目前大家都看到這個現象，那卓揆也希望電價凍漲，朝這個方向是嗎？卓榮泰表示，最後結論還是由電價審議委員會來表達，「這兩個字我不宜在這裡講」，希望國人生活在這個時間點，比較平穩、安定地度過。

至於桶裝瓦斯原本凍漲到3月底，楊瓊瓔詢問是否可再延長1季？卓榮泰指出，如果國際局勢持續緊張，考量中油這兩周已吸收了很大財務負擔，但這還是要擺在民生、經濟穩定後再考量，會請經濟部長好好研究。

經濟部長龔明鑫強調，中油部分會盡量往物價平穩方向來設計，但桶裝瓦斯還有台塑，會跟他們協商看看。