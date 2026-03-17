聖文森及格瑞那丁副總理率團訪台 盼多層面交流

聖文森及格瑞那丁副總理李柯克伉儷今天率團訪台，他表示是懷著感激的心情應邀前來並慶祝兩國多年長存的友誼，他期待雙方開展合作，在基礎建設以及更多層面建立交流。

聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李柯克（Hon. St. Clair Leacock，另譯：李考克）伉儷，應邀於17日至22日率團訪台，今天下午搭乘長榮航空第BR5班機，於5時20分抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺特別前往國賓門接機表達歡迎之意。

李柯克在桃機發表談話表示，今天是懷著無比感激的心情應邀前來，並慶祝兩國間多年來長存的友誼與關係，也深切感激過去近45年來，雙方在教育、農業、基礎建設、社會發展及漁業等諸多領域所享有的巨大協助與兄弟般情誼。

李柯克說，訪團成員包括副總理夫人瑪格麗特（Margaret Leacock，另譯：馬格麗）、社會福利、社區賦權、宗教事務暨國家遺產部長江雪芬（ShevernJohn）及參議員暨教育、職業訓練、創新暨數位轉型及資訊部政務次長金樂芬（Lavern King）。

李柯克指出，聖文森及格瑞那丁總理交付他造訪台灣的重任，台灣接納認可聖文森及格瑞那丁政府的延續性，這表明台灣已準備好與新民主黨（NDP）領導的新政府開展合作。他期待能承接前總理米契爾（SirJames Mitchell）時期奠定的深厚基礎，除了在基礎建設外，也能在更多層面建立交流。

此外，台灣海軍艦艇近期將訪問聖文森及格瑞那丁，李柯克已特別要求讓當地的青年學員能登艦參觀，一睹優秀台灣人民的軍事風采。他相信，透過與總統賴清德、外交部、警政國防等部門單位交流，在離台時將有滿滿收穫。

李柯克說，在聖文森及格瑞那丁有句名言「我們不僅是朋友，更是家人」。這是45年來雙方共同的成果，也期盼能攜手讓世界變得更好。