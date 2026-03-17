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柯文哲聲請解除境管遭駁回「無法參加兒畢典」 黃國昌：沒拒絕的道理

中央社／ 台北17日電
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

民眾黨前主席柯文哲聲請暫時解除限制出境，北院今天駁回。民眾黨主席黃國昌說，不管從法律、人情義理上，真的沒有拒絕的道理；至於有人擔心柯文哲會逃跑，他說，柯文哲怎麼可能跑，「這是不可能的事情」。

柯文哲被控涉京華城等案，北院將於26日宣判。柯文哲為參加兒子東京大學24日畢業典禮，聲請23日至25日暫時解除限制出境。北院今天以台日無司法互助引渡機制等理由，駁回聲請。

黃國昌晚間接受廣播節目「POP大國民」主持人錢怡君專訪時表示，其實這次柯文哲的辯護人提出要去東京參加兒子畢業典禮的事，不管從法律上、人情義理上，「真的沒有拒絕的道理」。

黃國昌說，他當年在美國拿到博士學位時，想盡辦法說服他的父母到美國參加畢業典禮，他父親第一次出國就是為了參加他的畢業典禮，父母栽培他一輩子，終於拿到最後一個學位時，希望父母也能在場。

黃國昌表示，柯文哲的兒子希望父母去參加畢業典禮，他百分之百能理解那個心情，因為他知道這件事的意義有多重要。在法律上大家會關心，萬一柯文哲跑了怎麼辦，「我必須老實說，柯文哲怎麼可能跑，到底有誰相信柯文哲會跑？這是不可能的事情。」

黃國昌說，台灣很荒謬的現象是，真的會跑的人沒在管，不可能跑的人卻限制東限制西，一些特定綠營權貴詐欺、洗錢、吸金，跑掉一堆人政府卻「無要無緊」，但面對柯文哲這種不可能跑的人，卻在輿論上透過各式方式羞辱柯文哲。

黃國昌表示，北院駁回柯文哲的原因是說台灣跟日本沒有引渡條約，但跟台灣有引渡條約的國家鳳毛麟角，連美國也沒有。

民眾黨發言人張彤透過媒體群組表示，目前律師團尚未收到法院裁定書，若就媒體揭露的內容，尊重法院裁定，但也深感遺憾。柯文哲迄今配合司法機關一切偵查、審理，坦蕩面對一審判決結果，更從未有過逃亡之念，實務上也完全無此可能性。

張彤說，在當事人長期配合司法調查、無任何逃匿意圖的情況下，若能更進一步考量人倫親情的必要性與不可替代性，給予當事人基本的家庭尊嚴，將更能彰顯司法兼顧程序公平與人道關懷的初衷。

柯文哲 黃國昌 畢業典禮 北院

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