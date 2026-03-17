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會見賴總統 波蘭前總統華勒沙：台灣的未來應由台灣人民自己決定

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今接見波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa）。圖／總統府提供
賴清德總統今接見波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa）。圖／總統府提供

賴清德總統今接見波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa）訪團時表示，台灣將持續與理念相近國家攜手合作、互相支持，守護區域和平穩定、促進世界繁榮發展。華勒沙表示，台灣的未來應由台灣人民自己決定，期盼未來仍有機會與各界進行交流。

賴總統致詞時表示，波蘭民主運動先驅華勒沙第7次訪問台灣。華勒沙前總統的歷程令人非常欽佩；從勇敢對抗威權統治，到榮獲諾貝爾和平獎；從民主運動的領袖，到波蘭民主化後首任民選總統，以親身經歷告訴全世界，自由從來不是統治者的施捨；民主也不會是歷史的偶然。只要人民不放棄希望、社會團結對外，即便面對威權的高牆，自由的意志終究能夠突圍而出。

賴總統說，波蘭走過的路，台灣並不陌生，我們都曾在威權統治下一步步奮力走向民主。波蘭是東歐民主化的先驅，台灣則是和平轉型的典範，正因走過相同的道路，我們比誰都清楚，民主不是從天而降，更需要一代又一代人來共同守護。

賴總統指出，今年是台灣總統直選30周年。30年前，面對飛彈的武力恫嚇，台灣人民沒有屈服，而是堅定投下手中神聖的一票，完成台灣歷史上第一次總統直選，從那一刻起，主權在民的信念，就深深地扎根在這塊土地上。

賴總統說，在1996年台灣剛完成首次總統直選、經歷台海危機的重要時刻，華勒沙第一次訪問台灣並在立法院發表演說，以實際行動給予台灣人民極大的鼓舞與支持。華勒沙當年在演說中提及：「現代的世界不是沒有危險的，不過我相信『善』將獲勝」。

賴總統強調，台灣有決心繼續發揮良善力量，成為全球民主韌性的貢獻者。相信面對地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾，理念相近國家更要攜手合作、互相支持，才能守護區域和平穩定、促進世界繁榮發展。也期待無論是在民主防衛、社會韌性，或是經貿科技、供應鏈安全等領域，台灣和波蘭都能夠深化合作，共同為全球民主與和平做出更多貢獻。

華勒沙致詞指出，這一個世代歷經許多變遷，也迎來追求繁榮與和平的契機。很高興透過玉山論壇與世界各國進行對話與交流，從多元視角共同探討當前國際情勢的各項發展。

華勒沙表示，過去曾多次公開呼籲中國不應對台灣採取錯誤行為，這個世代應透過持續對話與交流，共同追求和平及繁榮。華勒沙強調，他始終與台灣站在一起，未來也會持續支持台灣，台灣與波蘭面臨同樣艱困的處境，但任何解決方案都不應由外界提出，台灣的未來應由台灣人民自己決定，期盼未來仍有機會與各界進行交流。

波蘭 華勒沙 賴清德

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