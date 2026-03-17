接見玉山論壇訪賓 賴總統：台灣要組國際隊讓世界更穩定繁榮

賴清德總統今天接見第九屆玉山論壇訪賓時表示，台灣在全球供應鏈及印太第一島鏈扮演著關鍵角色，始終追求和平，也積極提升自我防衛能力。因為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮的必要元素。未來無論是民主治理、供應鏈韌性、或是海洋安全、區域穩定，台灣都願意持續和理念相近的友盟國家，共同承擔責任、攜手解決問題。

賴總統以英文致詞表示，玉山是台灣最高峰，象徵堅韌不拔的精神，這些年來，我們致力打造更強韌的台灣，也透過玉山論壇，讓世界各地的國家、讓多元領域的夥伴，齊聚台灣， 交流經驗，建立深厚的夥伴關係，一起為世界做出更多貢獻。

賴總統說，今年玉山論壇的規模是歷屆最大，充分展現出，國際社會對台灣及印太區域的重視。各位的到來，不僅將各國經驗帶來台灣，更彰顯國際社會，對全球安全和韌性的共同期待。

「我要感謝各位貴賓，長期以來對台灣的支持與重視。」賴總統說，面對國際局勢的快速變化、非傳統威脅及灰色地帶的侵擾加劇；印太地區的安全與穩定，是我們一致的目標。

賴總統說，正所謂「和平靠實力」。台灣在全球供應鏈及印太第一島鏈扮演著關鍵角色，我們始終追求和平，也積極提升自我防衛能力。因為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮的必要元素。

賴總統表示，「我們彼此的國家在地理有遠近，但是對和平與繁榮的追求沒有不同。」就如同他在論壇開幕致詞提到，台灣不只要組國家隊，更要組國際隊，繼續跟各國發揮團結的力量，讓世界更加穩定繁榮、永續發展，未來無論是民主治理、供應鏈韌性、或是海洋安全、區域穩定，台灣都願意持續跟世界分享經驗，並和理念相近的友盟國家，共同承擔責任、攜手解決問題。