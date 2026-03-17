史瓦帝尼科技部長訪台 參加智慧城市展曁淨零城市展

非洲友邦史瓦帝尼王國資通訊暨科技部長瑪吉雅來台參加智慧城市展曁淨零城市展，外交部政次吳志中今天於午宴表示，將持續加強經貿及科技的發展合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳志中於17日午宴歡迎史瓦帝尼王國資通訊暨科技部長瑪吉雅（SavannahMaziya）率團訪台參加「2026智慧城市展暨2050淨零城市展」，雙方就國際現勢、科技發展及深化雙邊合作等議題交換意見。

吳志中表示，台史合作進展穩健，在雙方政府努力下，兩國持續積極推動史國的5G網路建設、智慧城市及智慧醫療等合作計畫。由於台灣擁有最先進的半導體技術與完整半導體生態系等產業優勢，使台灣成為全球產業鏈中不可或缺的核心角色。

吳志中強調，台史兩國基於堅固邦誼及深厚夥伴關係，將在「榮邦計畫」政策下，持續加強兩國在經貿及科技的發展合作。

瑪吉雅指出，史國政府正積極推動數位轉型，數位工具的應用不僅能優化公共服務、提升人民生活的便利性，更具備轉化為實質經濟產值的巨大潛力。期盼透過資通訊技術的導入，史國將能帶動產業升級、提升整體競爭力。

瑪吉雅強調，人才培育是數位發展的關鍵力量，期待兩國持續深化在資通訊訓練的相關合作。