被指人事異動是斷尾求生 馬英九基金會：子虛烏有勿以訛傳訛

馬英九基金會人事大地震，前後任執行長蕭旭岑、王光慈去職，引發外界揣測。基金會今發出澄清聲明，強調此次人事異動是為強化內部紀律並完善組織架構，特聘請具豐富行政管理經驗的教授戴遐齡擔任執行長；相關網路及新聞媒體所描述內容，純屬子虛烏有。

馬英九基金會指出，昨發布新聞稿說明有關蕭旭岑、王光慈二人離職情形後，即有民眾於臉書等社群網站發表評論，內容為影射基金會的人事異動，可能與特定國家、前總統馬英九家族，或是與家人的國籍護照問題有關。

此舉後續引發新聞媒體轉載，進而刊登標題包含「斷尾求生」、「交投名狀」、「在美馬家人麻煩」等新聞文章。基金會表示，相關臉書網站的評論內容，完全是毫無根據的憑空臆測，其相關新聞內容更是天馬行空、與事實不符。

基金會表示，為避免社會大眾誤信網路及新聞傳述的不實情事，特此鄭重澄清；此次人事異動，係為強化內部紀律並完善組織架構，始特別聘請具備豐富行政管理經驗的戴遐齡擔任執行長。

基金會表示，相關網路及新聞媒體所描述的內容純屬子虛烏有，懇請社會大眾及新聞媒體切勿再捕風捉影，以訛傳訛。若再有傳述有損基金會或前總統馬英九名譽的不實事項者，將依法究辦。