快訊

金秀賢死活不認錯！金賽綸遺作上映 家屬驚傳「做出極端選擇」

台積電發布重訊 子公司TSMC Global購入近10億元公司債

因應中東戰火 是否「凍漲」電價？卓榮泰：這2字不宜講

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部歡迎瓜地馬拉官員訪台 續推電動巴士合作

中央社／ 台北17日電
外交部政次陳明祺（右）16日午宴款待瓜地馬拉交通部次長蘇瑞雅諾（José Fernando Suriano，左）訪團，蘇瑞雅諾致贈禮品。圖／中央社（外交部提供）
外交部政次陳明祺（右）16日午宴款待瓜地馬拉交通部次長蘇瑞雅諾（José Fernando Suriano，左）訪團，蘇瑞雅諾致贈禮品。圖／中央社（外交部提供）

友邦瓜地馬拉交通部次長蘇瑞雅諾訪台，外交部政次陳明祺午宴時表示，外交部長林佳龍將交通合作列為「榮邦計畫」核心項目，將持續鼓勵台灣頂尖電動巴士產業投資瓜國，共同促進國家繁榮與發展。

外交部下午發布新聞稿指出，陳明祺於16日午宴款待瓜地馬拉交通部次長蘇瑞雅諾（José FernandoSuriano，另譯：蘇利亞諾）訪團，代表部長林佳龍誠摯歡迎蘇瑞雅諾偕新聖羅沙市（Nueva Santa Rosa）市長阿瑞唐多（José Enrique Arredondo，另譯：亞雷東多）等人來台參加17日至20日在台北舉行的「2026智慧城市暨淨零城市展」。

陳明祺表示，台灣與瓜地馬拉邦誼今年將邁向第92年，台灣一向珍視與瓜國的合作夥伴關係，透過雙方緊密合作，在交通建設及經貿投資等領域獲致良好成果，包括總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）重視的瓜京機場現代化以及CA-9公路拓寬工程等計畫。

陳明祺提到，瓜地馬拉咖啡深受台灣人喜愛，瓜國已成為台灣第4大咖啡進口國，顯見彼此連結已深入兩國人民日常生活。林佳龍將交通合作列為「榮邦計畫」的核心項目，外交部將持續鼓勵台灣頂尖電動巴士產業投資瓜國，共同促進國家繁榮與發展。

陳明祺最後特別感謝瓜國政府長期支持台灣各項國際參與，尤其蘇瑞雅諾2025年在國際民航組織（ICAO）大會為台灣仗義執言，敦促各國正視台灣參與的重要性。

蘇瑞雅諾指出，台瓜逾90年的歷史邦誼與共享民主自由價值彌足珍貴，欣見兩國在基礎建設與經貿投資密切合作，此行旨在瞭解並借鏡台灣智慧城市與交通建設的發展經驗，並與台灣交通主管機關對話交流，作為國家施政的重要參考；瓜國具備完善綠色運輸發展規畫，盼與台灣在電動巴士產業攜手合作，共同邁向淨零未來。

外交部表示，席間訪賓及瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、交通部、財團法人國際合作發展基金會、海外投資開發公司以及國內主要生產電動巴士企業代表，就交通建設及電動巴士產業合作等議題廣泛交換意見。

瓜地馬拉 林佳龍 外交部

延伸閱讀

玉山論壇 印度專家：若台海紛爭將造成災難性影響

越共總書記蘇林：國際複雜多變 越中應加強團結合作

蕭副總統：台灣三大優勢深化國際合作 共促區域安全

陳明祺歡迎貝里斯金融公司訪團 樂見台貝擴大合作

相關新聞

因應中東戰火 是否「凍漲」電價？卓榮泰：這2字不宜講

電價費率審議委員會將在3月底召開，國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院質詢，電價是否要凍漲以協助民眾度過難關？行政院長卓榮泰答詢表示，希望電價審議委員會看到目前社會現象、國際情勢，但「這兩個字（指凍漲）我不宜在這裡講」，希望民眾在這時間點，比較平穩、安定地度過。

柯文哲聲請解除限制出境遭北院駁回 黃國昌：法理情都沒有拒絕道理

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，台北市前市長柯文哲先前聲請暫時解除限制出境，北院今天以「未提出相應擔保」等多項理由駁回聲請。民眾黨主席黃國昌表示，基於法律、人情義理等考量，台北地方法院都沒有拒絕的理由。

中選會人事改口了？卓榮泰上午嗆「再送落選3人名單 」 下午改稱人選未定

中選會人事3席委員被提名人上周遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰今上午說，會再送一次3個落選人名單，讓在野「補足誠信」；到了下午，卓榮泰答覆民進黨立委劉建國說，針對人選會重新做各方考量，還沒確定人選。

【即時短評】華勒沙的逆耳忠言 哪懂賴總統的心？

就在日前賴總統一席「國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」的驚世言論，再度把台灣社會捲入認同漩渦之際，華勒沙竟談起「中華民族必須統一」，並直言「應由台灣引領」。這番話，聽來宏大而充滿歷史感，也帶著一位反抗極權成功者的自信。然而，這樣的歷史經驗與視野，卻顯然與台灣當前微妙與矛盾的政治語境有些扞格。

被指人事異動是斷尾求生 馬英九基金會：子虛烏有勿以訛傳訛

馬英九基金會人事大地震，前後任執行長蕭旭岑、王光慈去職，引發外界揣測。基金會今發出澄清聲明，強調此次人事異動是為強化內部紀律並完善組織架構，特聘請具豐富行政管理經驗的教授戴遐齡擔任執行長；相關網路及新聞媒體所描述內容，純屬子虛烏有。

聖文森及格瑞那丁副總理訪台 盼加強交流

聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李考克（St. Claire Leacock）伉儷應我國政府邀請，於3月17日至22日率團來台訪問，外交部政務次長陳明祺到場接機並表達誠摯歡迎。訪團成員包括副總理夫人馬格麗（Margaret Leacock）、社會福利、社區賦權、宗教事務暨國家遺產部長江雪芬（Shevern John）及參議員暨教育、職業訓練、創新暨數位轉型及資訊部政務次長金樂芬（Lavern King）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。