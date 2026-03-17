外交部歡迎瓜地馬拉官員訪台 續推電動巴士合作

友邦瓜地馬拉交通部次長蘇瑞雅諾訪台，外交部政次陳明祺午宴時表示，外交部長林佳龍將交通合作列為「榮邦計畫」核心項目，將持續鼓勵台灣頂尖電動巴士產業投資瓜國，共同促進國家繁榮與發展。

外交部下午發布新聞稿指出，陳明祺於16日午宴款待瓜地馬拉交通部次長蘇瑞雅諾（José FernandoSuriano，另譯：蘇利亞諾）訪團，代表部長林佳龍誠摯歡迎蘇瑞雅諾偕新聖羅沙市（Nueva Santa Rosa）市長阿瑞唐多（José Enrique Arredondo，另譯：亞雷東多）等人來台參加17日至20日在台北舉行的「2026智慧城市暨淨零城市展」。

陳明祺表示，台灣與瓜地馬拉邦誼今年將邁向第92年，台灣一向珍視與瓜國的合作夥伴關係，透過雙方緊密合作，在交通建設及經貿投資等領域獲致良好成果，包括總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）重視的瓜京機場現代化以及CA-9公路拓寬工程等計畫。

陳明祺提到，瓜地馬拉咖啡深受台灣人喜愛，瓜國已成為台灣第4大咖啡進口國，顯見彼此連結已深入兩國人民日常生活。林佳龍將交通合作列為「榮邦計畫」的核心項目，外交部將持續鼓勵台灣頂尖電動巴士產業投資瓜國，共同促進國家繁榮與發展。

陳明祺最後特別感謝瓜國政府長期支持台灣各項國際參與，尤其蘇瑞雅諾2025年在國際民航組織（ICAO）大會為台灣仗義執言，敦促各國正視台灣參與的重要性。

蘇瑞雅諾指出，台瓜逾90年的歷史邦誼與共享民主自由價值彌足珍貴，欣見兩國在基礎建設與經貿投資密切合作，此行旨在瞭解並借鏡台灣智慧城市與交通建設的發展經驗，並與台灣交通主管機關對話交流，作為國家施政的重要參考；瓜國具備完善綠色運輸發展規畫，盼與台灣在電動巴士產業攜手合作，共同邁向淨零未來。

外交部表示，席間訪賓及瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、交通部、財團法人國際合作發展基金會、海外投資開發公司以及國內主要生產電動巴士企業代表，就交通建設及電動巴士產業合作等議題廣泛交換意見。