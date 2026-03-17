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玉山論壇 印度專家：若台海紛爭將造成災難性影響

中央社／ 台北17日電

荷蘭前眾議院國防委員會主席卡拉曼今天在玉山論壇午宴表示，台灣能確信荷蘭友誼穩固，是可信賴的夥伴；印度基金會創辦人多瓦爾說，任何發生在台灣海峽的紛爭，都會對印度經濟安全造成災難性影響。

「2026玉山論壇：印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」進入第二天議程，午宴由外交部常務次長葛葆萱主持。

葛葆萱致詞時表示，今年玉山論壇聚焦跨產業數位團結和韌性溝通，保護資訊安全、對抗錯假訊息，以及供應鏈韌性的重要性。台灣持續致力深化與區域、全球夥伴的合作，共同保護自由、民主的生活方式，並強化全球民主供應鏈韌性。

印度基金會暨Zeus Capital聯合創辦人多瓦爾（Shaurya Doval） 說，台灣的新南向政策和印度的「東進政策」對接，促成國家文明發展的活絡架構。台灣已從參與者轉化成積極的連結者，以高科技實力建構安全韌性鏈以及民主優勢。

多瓦爾表示，印度提出的海洋倡議強調自由、開放、穩定以及具包容度的印太區域，而台灣不僅是區域內一員，更扮演關鍵角色。台灣處於國際商業航路核心位置，任何發生在台灣海峽的紛爭，都會對印度經濟安全造成災難性影響。

多瓦爾期盼，玉山論壇、新南向智庫高峰會應與印度的瑞辛納對話（The Raisina Dialogue）鏈結，為印太戰略創造長久的制度化平台，聚焦非紅供應鏈、海事安全以及AI治理。

荷蘭前眾議院國防委員會主席卡拉曼（IsaKahraman）於演說表示，台灣與荷蘭關係具有深厚歷史，可追溯到17世紀。如今，此歷史連結已進化成現代夥伴關係，並以對彼此的尊重、共同利益以及共享價值為基礎。

卡拉曼提到，台荷在科技方面的合作最為顯著，尤其台灣是台積電的家鄉，而荷蘭則有艾司摩爾，這些公司代表的不僅是工業卓越，更是象徵全球創新的深度互相依存。

卡拉曼強調，兩國雖無法以軍事力量衡量影響力，但兩國皆展現在知識、創新、人才的領導力。台灣的成就舉世認可，而在人民福祉、經濟自由和創新的國際表現，也反映出台灣社會在開放度、機會以及民主價值的努力；台灣展現繁榮和自由相輔相成，深具啟發性。

卡拉曼說，台荷夥伴關係將持續深化，台灣能確信荷蘭是穩固的朋友、可信賴的夥伴，更是自由、創新和機會的支持者。

荷蘭 印度 玉山論壇

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