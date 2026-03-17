【即時短評】華勒沙的逆耳忠言 哪懂賴總統的心？

就在日前賴總統一席「國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」的驚世言論，再度把台灣社會捲入認同漩渦之際，華勒沙竟談起「中華民族必須統一」，並直言「應由台灣引領」。這番話，聽來宏大而充滿歷史感，也帶著一位反抗極權成功者的自信。然而，這樣的歷史經驗與視野，卻顯然與台灣當前微妙與矛盾的政治語境有些扞格。

諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙，在外交部和台灣亞洲交流基金會合辦的「玉山論壇」午宴演說：「中華民族必須統一，但統一必須遵循其他的規則，因此他向所有華人喊話，台灣已向世界證明，台灣在經濟與政治方面有好的解方與模範，應由台灣領導中華民族的統一。」但這慷慨陳詞聽在執政者耳裡，恐怕並不討喜。

果然，對於華勒沙的演說內容，外交部回應指出，台灣的未來必須由二三○○萬台灣人民依民主機制自主決定，台灣與中國在政治制度、生活方式與社會價值上存在根本差異，任何涉及政治安排的議題，都必須建立在尊重民主原則與人民意志的基礎上。

華勒沙一番「台灣領導中華民族統一」的高論，賴政府顯然並不埋單；畢竟以當今執政黨的意識形態來說，不但堅持拒絕統一，且中華民族也不干台灣人的事，甚至可以「外族」視之。賴總統「日本殖民統治優於國民黨」說法背後的潛台詞，難道不是做日本人比當中國人優越？遑論談什麼「中華民族」？誰要跟你統一？

華勒沙沒有意識到，解嚴後近四十年來，台灣的政治語境早已經過歷史再詮釋而質變，不但去中國化，甚至以日本殖民時期做為「台灣現代化起點」。政治上逐步切割「中華民族」的共同體想像，在這樣的氛圍下，「中華民族統一」當然變成禁忌。因此，華勒沙的發言難免引發當權者錯愕，問題不在於其堅守反共立場，而在於他仍以為「中華民族統一」對台灣來說是理所當然的目標。在他看來，兩岸問題只是統一方式與制度的差異；但對台灣執政者而言，問題卻是「中華民族統一」不存在正當性，使得華勒沙一番善意的建言，在其眼中反而顯得格格不入「跑錯棚」。

華勒沙的歷史經驗，來自於對抗極權、追求民族自主的「波蘭記憶」。他所理解的「統一」，或許是一種擺脫壓迫後的民族整合；他所推崇的台灣，則是民主化成功、經濟發展奇蹟的典範。因此他自然地推論：既然台灣已證明制度優越，何不由台灣帶領整個中華民族走向統一？

賴總統自我標榜為「務實台獨工作者」，如今甚至不惜以美化日本殖民統治作為「邪惡國民黨政權」的對照。當任何「中國」敘事在他及支持者眼中都毫無正當性時，縱使華勒沙身為曾領導團結工聯、對抗共產極權的「國際大咖」，其「中華民族統一」的倡議終究難以入耳。華勒沙以為可以用「自由對抗專制」來重新詮釋民族問題，卻忽略了台灣內部早已被有心者操弄、將「民族」視為「問題」。

諷刺的是，一位來自東歐、親歷極權與民主轉型的領袖，試圖提醒台灣自身原有的制度價值與歷史意義，台灣自身卻正忙於做歷史的減法；華勒沙談的是如何從歷史走向未來，台灣的政治現實卻仍在過去打轉，以期鞏固基本盤。在這樣的落差之下，他的「統一論」自然難以被更認同「日本殖民說」的人理解。說到底，華勒沙就是「不懂賴總統的心」。