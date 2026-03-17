賴總統：和平靠實力 台灣願與理念相近國家共擔責任

總統賴清德今天表示，面對國際局勢快速變化及灰色地帶威脅升高，印太地區的和平與穩定已成為各國共同目標；「和平靠實力」，台灣將持續強化自我防衛能力，並與理念相近國家深化合作、組成「國際隊」，共同維護區域安全與全球繁榮。

總統下午接見「第9屆玉山論壇」訪賓，以英文致詞表示，玉山是台灣最高峰，象徵堅韌不拔的精神，這些年來，致力打造更強韌的台灣，也透過玉山論壇，讓世界各地的國家、讓多元領域的夥伴，齊聚台灣，交流經驗，建立深厚的夥伴關係，一起為世界做出更多貢獻。

他說，今年玉山論壇的規模是歷屆最大，充分展現出國際社會對台灣及印太區域的重視。大家的到來，不僅將各國經驗帶來台灣，更彰顯國際社會對全球安全和韌性的共同期待。

總統感謝訪賓長期以來對台灣的支持與重視，他說，面對國際局勢的快速變化、非傳統威脅及灰色地帶的侵擾加劇，印太地區的安全與穩定是一致的目標。

總統表示，正所謂「和平靠實力」，台灣在全球供應鏈及印太第一島鏈扮演關鍵角色，始終追求和平，也積極提升自我防衛能力。因為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮的必要元素。

他指出，彼此的國家在地理有遠近，但是對和平與繁榮的追求沒有不同。就如同他在玉山論壇開幕致詞提到，台灣不只要組國家隊，更要組國際隊，繼續跟各國發揮團結的力量，讓世界更加穩定繁榮、永續發展。

總統強調，未來無論是民主治理、供應鏈韌性、或是海洋安全、區域穩定，台灣都願意持續跟世界分享經驗，並和理念相近的友盟國家，共同承擔責任、攜手解決問題。

總統提到，訪賓來自政府單位、國會、學術界、以及產業界，台灣也非常期待跟大家攜手合作，在各個領域推進雙邊關係。他期待未來玉山論壇持續成為連結台灣、印太與世界的重要平台，讓更多合作從台灣開始，讓更多友誼從台灣延伸。