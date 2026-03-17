遭指僑生專班淪來台打工 僑委會：近一年查無新個案

國民黨團指僑外生來台留學變成來台打工，籲政府全面檢討制度。僑委會今天表示，近一年聯合稽核結果並未發現相關制度遭濫用的新個案，而新南向產學合作國際專班與僑生專班不同，盼勿汙名化僑生。

國民黨立法院黨團今天表示，新南向人才政策自施行以來已10年，已經淪為仲介、部分中後段私校與企業一條「學工利益鏈」，僑外生來台留學變成來台打工，呼籲政府全面檢討現行制度。

對此，僑委會發布新聞稿表示，立委提到的各項疑義主要引述天下雜誌2025年3月報導，該報導所指涉的現象是多年前案例，近來僑委會與教育部、勞動部等主管機關均第一時間掌握並積極處置。

僑委會強調，根據各部會近一年來嚴密的聯合稽核結果，目前並未發現相關制度遭濫用的新個案。另新南向產學合作國際專班是由教育部主導，與僑委會產學合作僑生專班屬性不同，境外生並非均為僑生，請勿汙名化僑生。

此外，僑委會說明，秉持「零容忍」立場，建構多層次僑生治理架構，透過跨部會協作落實四大優化措施，包括嚴格篩選辦學對象並落實退場責任制、強化華語支持體系以提升學生的適應與學習力、深化跨部會聯合監管並確保公開透明，以及嚴緝不法仲介介入以維護正當性等舉措。