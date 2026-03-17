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蔡英文：衷心期盼在國家安全事務上 朝野政黨盡最大努力攜手合作
前總統蔡英文日前參加「台灣勵志協會」活動，她在致詞時表示，面對來自中國的威脅，如何在民主自由社會中，凝聚重要的共識，強化國防與社會韌性，是我們必須面對的課題。她衷心期盼，在國家安全事務與社會韌性的建構上，朝野政黨能夠盡最大的努力，攜手合作。
蔡英文今天在臉書貼出參與「台灣勵志協會」活動致詞影音，她表示，台灣是一個在困難環境中，仍然堅持民主自由、維持開放社會的國家。尤其是在面對來自中國的威脅，如何在民主自由社會中，凝聚重要的共識，強化國防與社會韌性，是我們必須面對的課題。
蔡英文表示，因此，她衷心期盼，在民主政治中，政黨之間可以競爭，也必然會相互競爭，但此時此刻的台灣，在國家安全事務與社會韌性的建構上，朝野政黨能夠盡最大的努力，攜手合作。「我想，這也是台灣人民共同的期待。」
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