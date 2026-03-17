快訊

TWICE登大巨蛋倒數 官方緊急宣布「多賢沒辦法來了」

去不成兒子畢典！法官駁回柯文哲解除境管案「我與日本無引渡機制」

刪除Chinese變Taiwan 文總確定英文名稱改為「NCAT」

中選會人事改口了？卓榮泰上午嗆「再送落選3人名單 」 下午改稱人選未定

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右）。記者季相儒／攝影

中選會人事3席委員被提名人上周遭藍白聯手封殺，行政院卓榮泰今上午說，會再送一次3個落選人名單，讓在野「補足誠信」；到了下午，卓榮泰答覆民進黨立委劉建國說，針對人選會重新做各方考量，還沒確定人選。

行政院補充卓揆所指為針對不足額的部分，再依法補足提名名額，行政院發言人李慧芝表示，稍早卓揆在劉建國質詢時，也有特別再次說明，未來將會再提不同的人選，讓在野黨有機會補足誠信。

立院13日針對中選會人事同意權案記名投票，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺，通過的包含中選會主委被提名人游盈隆，及國民黨推薦的委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏，還有民眾黨推薦的蘇子喬；否決胡博硯等3人民進黨推薦者。

民進黨團幹事長莊瑞雄當時說，原本是很好的朝野合作契機，沒想到在野杯葛變成政治封殺的戲碼，真心換絕情。

卓榮泰今天在立法院答覆民進黨立委林楚茵質詢時說，把一個獨立機關，變成只有國民黨跟民眾黨推薦，行政院提出4個人中只挑1個，「談何誠信、如何合作」，這是對國會極大侮辱；加上現任的4位，中選會8位委員有一半是藍白推薦，等於把獨立機關變成藍白機關，違背當初承諾。現在在野黨又在談監察委員提名也要這樣做，「還要繼續上當嗎？」

卓榮泰斥藍白不守承諾，點名立法院正副院長韓國瑜和江啟臣，嗆說會再送一次3個落選的被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

民進黨立委劉建國下午質詢時請卓榮泰說明此事，卓榮泰說，希望再提名出來的人都能經過立法院同意，要維持過去那種大家互相合作的誠信，至於人選，「我們會再重新做各方考量。」

劉建國追問所以目前人選沒有確定，卓榮泰答覆稱「是」。

中選會 卓榮泰 立法院 行政院

延伸閱讀

【重磅快評】重送否決名單 卓榮泰不副署後再造憲政驚奇

卓榮泰嗆再送中選會落馬3人名單 民眾黨團：羞辱國會還是自己

點名韓國瑜補足誠信 卓榮泰嗆：會重送中選會3落選者

人事同意權4人過關 游盈隆將任中選會主委

相關新聞

中選會人事改口了？卓榮泰上午嗆「再送落選3人名單 」 下午改稱人選未定

中選會人事3席委員被提名人上周遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰今上午說，會再送一次3個落選人名單，讓在野「補足誠信」；到了下午，卓榮泰答覆民進黨立委劉建國說，針對人選會重新做各方考量，還沒確定人選。

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

立法院外交、國防與財政聯席委員會下周排審行政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案。

綠嗆立院程委會藍沒收表決 國民黨團：遵循議事慣例、無事生非不可取

針對今日民進黨立院黨團於立法院程序委員會中，抗議主席未經表決即裁示將草案提報院會處理一事，國民黨立法院黨團嚴正聲明，今日程序委員會召集委員翁曉玲召委遵循議事慣例，處理合法合規，絕非特例，且立法院各委員會經常針對各黨團意見無法獲得共識之提案送院會協商皆為常年之慣例。今日民進黨團無事生非，實不可取。

游盈隆掌中選會請辭董事長 民意基金會：停止每月例行發布民調

立法院13日通過中選會主委被提名人游盈隆等人事同意權，台灣民意教育基金會今天表示，為因應中選會繁重的選務工作，游盈隆已辭...

卓榮泰「去年」就計畫日本看球 徐巧芯爆：阮昭雄親自交辦

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，相關爭議持續延燒。國民黨立委徐巧芯今天在臉書爆料，卓榮泰赴日行程早在「去年」就已經計畫，由行政院副秘書長阮昭雄親自交辦，世貿中心負責起草「專案」，動用人脈在日本交涉者為台灣日本關係協會會長謝長廷，質疑卓榮泰此行「參雜民進黨內部派系搞事」。

蔡英文：衷心期盼在國家安全事務上 朝野政黨盡最大努力攜手合作

前總統蔡英文日前參加「台灣勵志協會」活動，她在致詞時表示，面對來自中國的威脅，如何在民主自由社會中，凝聚重要的共識，強化國防與社會韌性，是我們必須面對的課題。她衷心期盼，在國家安全事務與社會韌性的建構上，朝野政黨能夠盡最大的努力，攜手合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。