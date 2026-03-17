中選會人事改口了？卓榮泰上午嗆「再送落選3人名單 」 下午改稱人選未定

中選會人事3席委員被提名人上周遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰今上午說，會再送一次3個落選人名單，讓在野「補足誠信」；到了下午，卓榮泰答覆民進黨立委劉建國說，針對人選會重新做各方考量，還沒確定人選。

行政院補充卓揆所指為針對不足額的部分，再依法補足提名名額，行政院發言人李慧芝表示，稍早卓揆在劉建國質詢時，也有特別再次說明，未來將會再提不同的人選，讓在野黨有機會補足誠信。

立院13日針對中選會人事同意權案記名投票，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺，通過的包含中選會主委被提名人游盈隆，及國民黨推薦的委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏，還有民眾黨推薦的蘇子喬；否決胡博硯等3人民進黨推薦者。

民進黨團幹事長莊瑞雄當時說，原本是很好的朝野合作契機，沒想到在野杯葛變成政治封殺的戲碼，真心換絕情。

卓榮泰今天在立法院答覆民進黨立委林楚茵質詢時說，把一個獨立機關，變成只有國民黨跟民眾黨推薦，行政院提出4個人中只挑1個，「談何誠信、如何合作」，這是對國會極大侮辱；加上現任的4位，中選會8位委員有一半是藍白推薦，等於把獨立機關變成藍白機關，違背當初承諾。現在在野黨又在談監察委員提名也要這樣做，「還要繼續上當嗎？」

卓榮泰斥藍白不守承諾，點名立法院正副院長韓國瑜和江啟臣，嗆說會再送一次3個落選的被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

民進黨立委劉建國下午質詢時請卓榮泰說明此事，卓榮泰說，希望再提名出來的人都能經過立法院同意，要維持過去那種大家互相合作的誠信，至於人選，「我們會再重新做各方考量。」

劉建國追問所以目前人選沒有確定，卓榮泰答覆稱「是」。