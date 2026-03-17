立委盼「電價凍漲」以穩定物價 卓榮泰：這兩字我不宜在這講

電價費率審議委員會預計3月底召開，立委關注是否凍漲電價，以平穩物價。行政院長卓榮泰今天表示，「這兩個字我不宜在這裡講」，希望民眾的生活能在這時間點，比較平穩、安定地度過。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時指出，今年經濟成長率（GDP）預估為7.71%，但受中東戰事衝擊，政府要如何協助微型企業，電價審議委員會即將召開，短期內是否該電價凍漲，以協助產業。

卓榮泰答詢時表示，國際情勢持續緊張，造成經濟變化因素，最怕的就是對變動因素掌握不清楚，若是戰爭的單一因素，可以看到可能的影響後，來做很多分析。針對能源，政府採取專案平緩方式，由政府來吸收，為的是讓民生穩定下來，大宗物資免稅也延長到9月。

卓榮泰說明，主計總處目前預計的數字是個很高的目標，因變化還在進行中，會極力用盡所有方法來穩定民生、物價。電價是由電價審議委員會主導、決定，「希望它能看到目前社會現象、國際局勢，能夠跟政府採取這樣的立場」，做最終討論。

楊瓊瓔問，電是產業最重要的根本，是否協助企業先凍漲。卓榮泰回應，希望以民生穩定，跟全國人民度過現在的狀況，電價審議委員會都是這方面的專家，他通常不做指導性的談話，希望他們能看這個現象，「我認為他們的關心，跟我們的關心是一致的」。

楊瓊瓔提出，要平穩物價首先就是要凍漲電價；卓榮泰表示，「這兩個字我不宜在這裡講」，希望民眾的生活能在這個時間點，比較平穩、安定地度過。楊瓊瓔則接著說，平穩安定就是凍漲，希望審議委員會有聽到。

至於桶裝瓦斯原本凍漲到3月底，楊瓊瓔要求再延長1季。卓榮泰指出，要觀察國際局勢變化，政府秉持的原則是一樣的，如果國際局勢持續緊張，考量中油這1、2週以來已經吸收很大財務負擔，但這還是要擺在民生安定、經濟之後再考量，會請經濟部長好好研究。

經濟部長龔明鑫強調，中油部分會盡量往物價平穩方向來設計，但桶裝瓦斯還有台塑，會跟他們協商看看。