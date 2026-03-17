快訊

TWICE登大巨蛋倒數 官方緊急宣布「多賢沒辦法來了」

去不成兒子畢典！法官駁回柯文哲解除境管案「我與日本無引渡機制」

刪除Chinese變Taiwan 文總確定英文名稱改為「NCAT」

聽新聞
0:00 / 0:00

立委盼「電價凍漲」以穩定物價 卓榮泰：這兩字我不宜在這講

中央社／ 台北17日電

電價費率審議委員會預計3月底召開，立委關注是否凍漲電價，以平穩物價。行政院長卓榮泰今天表示，「這兩個字我不宜在這裡講」，希望民眾的生活能在這時間點，比較平穩、安定地度過。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時指出，今年經濟成長率（GDP）預估為7.71%，但受中東戰事衝擊，政府要如何協助微型企業，電價審議委員會即將召開，短期內是否該電價凍漲，以協助產業。

卓榮泰答詢時表示，國際情勢持續緊張，造成經濟變化因素，最怕的就是對變動因素掌握不清楚，若是戰爭的單一因素，可以看到可能的影響後，來做很多分析。針對能源，政府採取專案平緩方式，由政府來吸收，為的是讓民生穩定下來，大宗物資免稅也延長到9月。

卓榮泰說明，主計總處目前預計的數字是個很高的目標，因變化還在進行中，會極力用盡所有方法來穩定民生、物價。電價是由電價審議委員會主導、決定，「希望它能看到目前社會現象、國際局勢，能夠跟政府採取這樣的立場」，做最終討論。

楊瓊瓔問，電是產業最重要的根本，是否協助企業先凍漲。卓榮泰回應，希望以民生穩定，跟全國人民度過現在的狀況，電價審議委員會都是這方面的專家，他通常不做指導性的談話，希望他們能看這個現象，「我認為他們的關心，跟我們的關心是一致的」。

楊瓊瓔提出，要平穩物價首先就是要凍漲電價；卓榮泰表示，「這兩個字我不宜在這裡講」，希望民眾的生活能在這個時間點，比較平穩、安定地度過。楊瓊瓔則接著說，平穩安定就是凍漲，希望審議委員會有聽到。

至於桶裝瓦斯原本凍漲到3月底，楊瓊瓔要求再延長1季。卓榮泰指出，要觀察國際局勢變化，政府秉持的原則是一樣的，如果國際局勢持續緊張，考量中油這1、2週以來已經吸收很大財務負擔，但這還是要擺在民生安定、經濟之後再考量，會請經濟部長好好研究。

經濟部長龔明鑫強調，中油部分會盡量往物價平穩方向來設計，但桶裝瓦斯還有台塑，會跟他們協商看看。

楊瓊瓔 卓榮泰 電價

相關新聞

中選會人事改口了？卓榮泰上午嗆「再送落選3人名單 」 下午改稱人選未定

中選會人事3席委員被提名人上周遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰今上午說，會再送一次3個落選人名單，讓在野「補足誠信」；到了下午，卓榮泰答覆民進黨立委劉建國說，針對人選會重新做各方考量，還沒確定人選。

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

立法院外交、國防與財政聯席委員會下周排審行政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案。

綠嗆立院程委會藍沒收表決 國民黨團：遵循議事慣例、無事生非不可取

針對今日民進黨立院黨團於立法院程序委員會中，抗議主席未經表決即裁示將草案提報院會處理一事，國民黨立法院黨團嚴正聲明，今日程序委員會召集委員翁曉玲召委遵循議事慣例，處理合法合規，絕非特例，且立法院各委員會經常針對各黨團意見無法獲得共識之提案送院會協商皆為常年之慣例。今日民進黨團無事生非，實不可取。

游盈隆掌中選會請辭董事長 民意基金會：停止每月例行發布民調

立法院13日通過中選會主委被提名人游盈隆等人事同意權，台灣民意教育基金會今天表示，為因應中選會繁重的選務工作，游盈隆已辭...

卓榮泰「去年」就計畫日本看球 徐巧芯爆：阮昭雄親自交辦

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，相關爭議持續延燒。國民黨立委徐巧芯今天在臉書爆料，卓榮泰赴日行程早在「去年」就已經計畫，由行政院副秘書長阮昭雄親自交辦，世貿中心負責起草「專案」，動用人脈在日本交涉者為台灣日本關係協會會長謝長廷，質疑卓榮泰此行「參雜民進黨內部派系搞事」。

蔡英文：衷心期盼在國家安全事務上 朝野政黨盡最大努力攜手合作

前總統蔡英文日前參加「台灣勵志協會」活動，她在致詞時表示，面對來自中國的威脅，如何在民主自由社會中，凝聚重要的共識，強化國防與社會韌性，是我們必須面對的課題。她衷心期盼，在國家安全事務與社會韌性的建構上，朝野政黨能夠盡最大的努力，攜手合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。