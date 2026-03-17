立法院13日通過中選會主委被提名人游盈隆等人事同意權，台灣民意教育基金會今天表示，為因應中選會繁重的選務工作，游盈隆已辭去基金會董事長職務，董事會並通過新任董事長由董事黃向成接任；為避免不必要的紛擾，未來將停止每月例行對外發布民調。

台灣民意教育基金會發布新聞稿指出，16日舉行第5屆第5次董事會，游盈隆會中宣布請辭基金會董事長及董事職務，董事會並通過新任董事長由董事黃向成接任。

游盈隆在會中說明，因接受行政院長卓榮泰提名出任中央選舉委員會主任委員，立法院於3月13日院會表決通過，為因應中選會繁重的選務工作，必須辭去董事長職務，全力以赴，並昭公信。

台灣民意教育基金會說，繼任董事長黃向成是美國賓夕法尼亞大學法學碩士，黨外民主運動世家子弟，形象清新，法政素養深厚，年輕一代佼佼者。

台灣民意教育基金會表示，基金會是一個非營利、非政府、超黨派的智庫型公益組織，宗旨在關懷、研究與傳達台灣民意，是游盈隆一手創辦。自2015年9月成立迄今已超過10年，未來仍將一本初衷照常運作。「惟，為避免不必要的紛擾，未來將停止每月例行對外發布民調。」