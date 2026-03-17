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朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

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朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
立法院外交、國防與財政聯席委員會下周排審行政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
立法院外交、國防與財政聯席委員會下周排審行政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

立法院外交、國防與財政聯席委員會下周排審行政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案。

政院版及國民黨版軍購特別條例草案，日前在立法院院會付委，將與民眾黨版在立院外交及國防與財政委員會聯席審查。民進黨籍召委陳冠廷下周主持本會期首次委員會會議，就排審此案，根據排定的議程，23日、25日和26日為一次會，併案審查各陣營軍購條例草案。

行政院版本匡列1.25兆元，執行8年，投入強化關鍵戰力，包括精準火砲、遠程飛彈、無人機、防空與反彈道飛彈、AI指管偵系統、戰備物資及軍備產線，以及台美共同研發裝備等項目。民眾黨版明文列出M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈等5款武器系統，預算規模4000億元，執行8年。國民黨版則是3800億元+N，執行至2028年，優先支應美方已公告的現有8項軍售案，並視未來需求追加。

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