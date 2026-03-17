與蔣萬安同台智慧城市...江啟臣：台北發展AI大腦 台中打造AI身體

北市長蔣萬安今與立法院副院長江啟臣出席台北願景館開幕，因輝達將落腳北士科，蔣致詞說北市要成為全球AI發展最強的一顆心臟；正拚台中市長初選的江啟臣也提到，台北發展AI「大腦」，台中要打造AI「身體」，「我們彼此互補，共同推動台灣下一階段的產業升級。」

智慧城市展今天在南港展覽館二館開幕，下午台北願景館開幕，北市府邀請蔣萬安的學長立法院副院長江啟臣共同出席台北願景館開幕。

蔣萬安致詞表示，他每一年都會親自參加智慧城市展，尤其是台北願景館開幕，十年前大家問什麼是智慧城市？答案可能是無紙化、整合APP等，不過今天當談到智慧城市，看到AI發展快速，大家不是問要不要用AI，而是問，AI要用在哪裡？

蔣說，台北市有兩顆重要的引擎，第一顆是打造台北市創業家友善城市，目前北市有六百多家與AI相關的企業，每一年更有近30%的速度成長，其中5成是新創產業；第二顆引擎是台北市要成為AI人工智慧驅動的智慧城市，不僅去年成為全國第一個訂定人工智慧作業指引的地方政府，也結合聯發科、北科大打造繁體中文大型語言模型。

蔣說，北市府也大力招商引資，要引進全球最頂尖AI夥伴，包括去年7月、10月緯穎、緯創在內湖成立企業總部、研發大樓；谷歌美國海外最大的AI基礎設施、研發中心也落腳士林；今年2月更完成與輝達簽約，落腳台北北士科，這對台北市意義極為重大。現在看一個城市競爭力，不在看港口、工業區，而是看AI的創新研發，他會全力推動台北市成為全球AI發展最強的一顆心臟。

江啟臣致詞則大讚蔣萬安，不僅有前瞻的視野，更具備強大的執行力，尤其台北在這一波AI治理浪潮中，確實走在前面，包括NVIDIA選擇在台北設立據點，也顯示這座城市在AI發展上的關鍵地位。

江也透露，他上個月在台中，與美國在台協會（AIT）處長古立言共同參與機器人產業的交流，討論的是如何讓AI的「大腦」走向「身體」，也就是 physical AI，讓AI真正進入現實世界。台中擁有強大的精密機械與製造基礎，如果能結合AI的運算與智慧，有機會打造下一個世代的機器人產業。

「台北發展AI的『大腦』，台中打造AI的『身體』」。江也向蔣萬安喊話，「我們彼此互補，共同推動台灣下一階段的產業升級」。並且提到科技發展不能只靠技術，也需要制度支持，所以作為立法院的一員，他與蔣過去都是立法院的同事，如何建立完善的法制環境，支持AI與未來產業發展，包括個資保護、數位轉型及AI基本法等推動，都是立法院目前積極努力的方向。