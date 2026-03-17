卓榮泰「去年」就計畫日本看球 徐巧芯爆：阮昭雄親自交辦

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，相關爭議持續延燒。國民黨立委徐巧芯今天在臉書爆料，卓榮泰赴日行程早在「去年」就已經計畫，由行政院副秘書長阮昭雄親自交辦，世貿中心負責起草「專案」，動用人脈在日本交涉者為台灣日本關係協會會長謝長廷，質疑卓榮泰此行「參雜民進黨內部派系搞事」。

徐巧芯在臉書上指出，其實卓榮泰赴日行程，其實早在「去年」就已經計畫，原本是希望參訪世博會，但因為日方諸多考量，最後由外交部長林佳龍成行。但行政院並沒有放棄卓榮泰到日本這件事，今年1月間，又由「副秘書長阮昭雄」親自交辦，由世貿中心股份有限公司負責起草「專案」，讓卓榮泰去看WBC。

徐巧芯說，根據最初規劃，行政院要負責台灣媒體，國安單位負責規劃動線，運動部也被交辦任務，要安排部長李洋陪同、棒協、中職，都要偕同。另外要求台日交流協會，要事先與日台交流協會溝通，下令駐日代表處，要處理日本媒體相關規劃，派專人銜命，與日本官房長官，以及外務省溝通。還要報告賴清德總統，說服總統同意相關規劃。

不過為何卓榮泰事後稱私人行程呢？徐巧芯說，因為與日方交涉時，我方的提案有具體承諾，最重要的就是，不會也不能有任何公開的政治活動。也就是如果有人吹噓外交突破，就違反原則了。但是行政院卻又偷偷規劃，打點媒體與官員們，置入「外交突破」這些評語，等到返國之後再「廣宣」。

徐巧芯說，這就解釋了為什麼卓榮泰要在7日赴日之後，9日改口自費，急忙匯錢，因為「廣宣」過了頭，打破了自己對日方的承諾。徐巧芯質疑，照理說外交國防是總統職權，怎麼會是行政院規劃後，再向賴總統報告？

徐巧芯表示，爬梳一下相關人士，阮昭雄負責交辦，世貿中心董事長陳建仲負責規劃草案，動用人脈不用說就是謝長廷，幾乎都是「謝系」。而第一個出來大內宣，導致破壞台日承諾的人，也就是海委會主委管碧玲，也是謝系。

徐巧芯質疑，卓榮泰此行竟然「參雜民進黨內部派系搞事」，一樁美事變成眾人撻伐引爆負面輿論，原來還有這樣的內情。