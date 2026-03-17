快訊

懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

卓榮泰「去年」就計畫日本看球 徐巧芯爆：阮昭雄親自交辦

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
台行政院長卓榮泰日前私人包機前往日本觀看經典賽（WBC），從松山指揮部起降，引發關注；立法院外交國防委員會考察松指部後立委徐巧芯向媒體說明。(記者林俊良／攝影)
台行政院長卓榮泰日前私人包機前往日本觀看經典賽（WBC），從松山指揮部起降，引發關注；立法院外交國防委員會考察松指部後立委徐巧芯向媒體說明。(記者林俊良／攝影)

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，相關爭議持續延燒。國民黨立委徐巧芯今天在臉書爆料，卓榮泰赴日行程早在「去年」就已經計畫，由行政院副秘書長阮昭雄親自交辦，世貿中心負責起草「專案」，動用人脈在日本交涉者為台灣日本關係協會會長謝長廷，質疑卓榮泰此行「參雜民進黨內部派系搞事」。

徐巧芯在臉書上指出，其實卓榮泰赴日行程，其實早在「去年」就已經計畫，原本是希望參訪世博會，但因為日方諸多考量，最後由外交部長林佳龍成行。但行政院並沒有放棄卓榮泰到日本這件事，今年1月間，又由「副秘書長阮昭雄」親自交辦，由世貿中心股份有限公司負責起草「專案」，讓卓榮泰去看WBC。

徐巧芯說，根據最初規劃，行政院要負責台灣媒體，國安單位負責規劃動線，運動部也被交辦任務，要安排部長李洋陪同、棒協、中職，都要偕同。另外要求台日交流協會，要事先與日台交流協會溝通，下令駐日代表處，要處理日本媒體相關規劃，派專人銜命，與日本官房長官，以及外務省溝通。還要報告賴清德總統，說服總統同意相關規劃。

不過為何卓榮泰事後稱私人行程呢？徐巧芯說，因為與日方交涉時，我方的提案有具體承諾，最重要的就是，不會也不能有任何公開的政治活動。也就是如果有人吹噓外交突破，就違反原則了。但是行政院卻又偷偷規劃，打點媒體與官員們，置入「外交突破」這些評語，等到返國之後再「廣宣」。

徐巧芯說，這就解釋了為什麼卓榮泰要在7日赴日之後，9日改口自費，急忙匯錢，因為「廣宣」過了頭，打破了自己對日方的承諾。徐巧芯質疑，照理說外交國防是總統職權，怎麼會是行政院規劃後，再向賴總統報告？

徐巧芯表示，爬梳一下相關人士，阮昭雄負責交辦，世貿中心董事長陳建仲負責規劃草案，動用人脈不用說就是謝長廷，幾乎都是「謝系」。而第一個出來大內宣，導致破壞台日承諾的人，也就是海委會主委管碧玲，也是謝系。

徐巧芯質疑，卓榮泰此行竟然「參雜民進黨內部派系搞事」，一樁美事變成眾人撻伐引爆負面輿論，原來還有這樣的內情。

謝長廷 日本 徐巧芯 卓榮泰 阮昭雄 私人行程

延伸閱讀

卓揆赴日 古屋圭司：日政府、日華懇未介入

質疑包機赴日！徐巧芯：卓揆勿再硬拗

卓揆專機赴日看球誰埋單？王鴻薇發函政院、華航追真相

(勿上網)謝長廷把卓揆推落更深泥淖

相關新聞

點名韓國瑜補足誠信 卓榮泰嗆：會重送中選會3落選者

行政院長卓榮泰今早赴立法院備詢，民進黨立委林楚茵質詢時，提到民眾黨立委李貞秀國籍及身分爭議，質疑中選會經上周五表決後，僅被提名人游盈隆和藍白推薦人選獲通過，未來將成「藍白機關」。卓榮泰斥藍白不守承諾，點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，他會再送一次3個落選的被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

馬國率先不認美國ART！牛煦庭：對等關稅消滅 台當然要重談

美國最高法院日前判決宣告，美國總統川普「對等關稅」違憲無效，馬來西亞開第一槍，宣告去年10月與美國簽署的對等貿易協定（ART）失效，馬國做法或為國際參考，而我國日前也已完成簽署美台ART。國民黨立委牛煦庭說，對等關稅已消滅，ART內容勢必需要修正。

卓榮泰「去年」就計畫日本看球 徐巧芯爆：阮昭雄親自交辦

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，相關爭議持續延燒。國民黨立委徐巧芯今天在臉書爆料，卓榮泰赴日行程早在「去年」就已經計畫，由行政院副秘書長阮昭雄親自交辦，世貿中心負責起草「專案」，動用人脈在日本交涉者為台灣日本關係協會會長謝長廷，質疑卓榮泰此行「參雜民進黨內部派系搞事」。

【重磅快評】重送否決名單 卓榮泰不副署後再造憲政驚奇

中選會委員提名名單被刷掉三個，行政院長卓榮泰斥藍白不守承諾，更點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，他會再送一次3個落選的被提名人，讓韓、江「補足誠信」；卓榮泰的表現恐怕連總統賴清德都要嚇一跳，賴提名的大法官名單被封殺，他都乖乖另提名單，豈料卓竟有舊名單重送這一招？真是繼「不副署」之後，又一憲政驚奇。

馬英九切割蕭旭岑不買單鄭麗文路線？張雅屏：過度解讀帶風向

馬英九基金會人事大地震，前後任執行長蕭旭岑、王光慈去職，引發熱議。綠營解讀是因前總統馬英九不買單國民黨主席鄭麗文路線，將切割視為趨吉避凶之上策。國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏表示，把一份單純的人事說明，渲染成充滿權謀算計的政治劇本，這是過度投射、刻意帶風向。

立院程委會藍委少一人卻不給表決 綠嗆在野輸不起爆衝突

新會期伊始，立法院程序委員會就爆口角衝突！朝野黨團今日確認本周五、下周二立法院會議程時，由於雙方沒有共識，民進黨立委主張表決，但會議主席、國民黨立委翁曉玲宣布提報院會處理，引發綠營不滿，多名綠委上前包圍翁曉玲，怒轟「輸不起、沒收表決」，現場吵成一團，氣氛相當火爆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。