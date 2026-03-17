【重磅快評】重送否決名單 卓榮泰不副署後再造憲政驚奇

中選會委員提名名單被刷掉三個，行政院長卓榮泰斥藍白不守承諾，更點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，他會再送一次3個落選的被提名人，讓韓、江「補足誠信」；卓榮泰的表現恐怕連總統賴清德都要嚇一跳，賴提名的大法官名單被封殺，他都乖乖另提名單，豈料卓竟有舊名單重送這一招？真是繼「不副署」之後，又一憲政驚奇。

立法院上周五中選會人事同意權案記名投票表決，投票表決結果，游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人均獲同意為中選會委員；胡博硯、黃文玲、陳宗義遭否決，中選會已進入可以運作的狀態；在野否決胡博硯等人的理由是具強烈親綠背景或政黨傾向、淪為「橡皮圖章」。

卓榮泰今赴立法院備詢，綠委林楚茵質詢提到民眾黨立委李貞秀國籍爭議，質疑中選會上周表決，僅被提名人游盈隆和藍白推薦人選獲通過，未來將成「藍白機關」；兩人一搭一唱 ，卓榮泰竟說他會再送一次3個落選的被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

卓榮泰拿誠信來攻擊韓國瑜、江啟臣，恐怕是今天最爭議的話題。畢竟卓榮泰可能是近來政壇最缺誠信的政治人物人之一，以自費包機赴日觀看經典賽來說，明明是公務行程，他硬拗成自費私人行程，說法備受質疑，事後出示單據爆出更多質疑，誠信已所剩無幾；而且立法院是多數決，3人落馬，和韓、江又有何干？

回溯一下卓榮泰自己的「誠信」，近年來已多次被質疑。例如2024年立法院長副院長選舉，被爆出曾與民眾黨相關人士接觸，民眾黨人士指卓在臉書宣稱未介入選舉是「公然說謊」；去年9月卓稱預算「刪除」，被抨擊造謠後才公開致歉；這次赴日看球賽包機爭議風波未了，他反要在野黨「補足誠信」，不僅唐突，他揚言還還再送一次「落選名單」，恐怕又創下另一憲政先例。

依中央選舉委員會組織法規定，中選會委員由行政院長提名、立法院同意後任命。若立法院否決提名，依過去慣例或立法院職權行使法規定，行政院應依據「另提人選」的原則辦理，而非重複提名同一名單，這是尊重立法院的同意權。卓榮泰懶得另提名單，說要再送落選名單讓在野黨補足誠信，難道是不是強迫立法院全盤接受？

卓榮泰的「膽識」過人，恐怕連賴清德也要自嘆弗如。賴清德上任後兩次提名大法官，在野批評名單充斥「綠友友」與「賴友友」及不適任，兩份7人名單都被全數被封殺。總統府只能後表示高度遺憾，指立法院封殺名單踐踏憲政精神，影響民眾的憲法救濟權利，未聞有舊名單重提情事。

其實，在野黨也不是一味封殺，考試委員的審查就大致順利。2024年底賴清德提名第14屆考試院人事案，經立法院院會投票表決，最終只有柯麗鈴一人落馬。由於考試院已能運作，賴清德也未再補提，沒有強要護航柯麗鈴不可。

中選會委員的提名權的確在行政院手上，目前法律也並未禁止行政院再次提名未獲同意的人選，但此舉只會招來立法院再次封殺，引發新一波對立。卓榮泰如果尊重立法院，就應以另提名單展現誠意，而不是冒著「藐視國會」的風險創造憲政新例，反覆送交相同名單，只是凸顯民進黨不夠民主進步，再也找不到第二個、第三個、第四個游盈隆而已。