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馬英九切割蕭旭岑不買單鄭麗文路線？張雅屏：過度解讀帶風向

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。圖／取自張雅屏臉書

馬英九基金會人事大地震，前後任執行長蕭旭岑、王光慈去職，引發熱議。綠營解讀是因前總統馬英九不買單國民黨主席鄭麗文路線，將切割視為趨吉避凶之上策。國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏表示，把一份單純的人事說明，渲染成充滿權謀算計的政治劇本，這是過度投射、刻意帶風向。

張雅屏指出，1998至2014年間，他曾在馬英九競選團隊工作，認為馬英九基金會這篇新聞稿就是制度性的文件。本質再單純不過——交代人事異動、釐清責任歸屬、避免外界誤認。這是熟悉馬英九人事處理者，都能理解其用意。

張雅屏說，遺憾的是，從民進黨立委鍾佳濱到部分所謂評論者，急著把焦點轉向「切割」、「對美表態」甚至延伸到鄭麗文與馬英九之間的關係，硬是把一份單純的人事說明，渲染成充滿權謀算計的政治劇本。這不是解讀，這是過度投射。

張雅屏說，熟悉馬英九路線的人都知道，他與鄭麗文在兩岸政策上，從來沒有根本分歧。核心都是延續自李登輝時期所確認的政治基礎：「九二共識、反對台獨」。這條路線，在馬英九8年執政期間已被充分驗證，兩岸得以對話、累積互信，並簽署23項協議，讓和平與發展成為可被檢驗的現實，是國民黨治理能力的展現，而不是口號。

張雅屏說，鄭麗文承襲的，正是這一套以中華民國憲法為根基、以兩岸和平為目標的路線。若真要談「延續」，那是政策與理念的延續，而不是人事的牽連。因此，現在有人試圖藉由一紙新聞稿，去操作「馬英九切割鄭麗文」的敘事，坦白說，是過度解讀，甚至是刻意帶風向。

張雅屏說，人事新聞稿講的是「誰負責、誰不代表誰」，這在任何組織都是基本治理原則；至於延伸出來的各種政治陰謀論，不過是「一篇新聞稿，各自表述」。說穿了，有人看的是制度，有人看的卻是劇本；有人在處理人事，有人卻忙著編故事。

兩岸政策 九二共識 李登輝 鄭麗文 馬英九 馬英九基金會 蕭旭岑

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