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立院程委會藍委少一人卻不給表決 綠嗆在野輸不起爆衝突

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委不滿國民黨召委翁曉玲（中）不願表決直接宣布提報院會處理，因此群起上前包圍主席台，痛批「沒收表決」。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委不滿國民黨召委翁曉玲（中）不願表決直接宣布提報院會處理，因此群起上前包圍主席台，痛批「沒收表決」。記者黃婉婷／攝影

新會期伊始，立法院程序委員會就爆口角衝突！朝野黨團今日確認本周五、下周二立法院會議程時，由於雙方沒有共識，民進黨立委主張表決，但會議主席、國民黨立委翁曉玲宣布提報院會處理，引發綠營不滿，多名綠委上前包圍翁曉玲，怒轟「輸不起、沒收表決」，現場吵成一團，氣氛相當火爆。

民進黨籍程序委員會召委沈發惠會後表達嚴厲譴責，他說，按照議事規則，只要沒共識就必須處理、表決，豈料主席踐踏民主程序，這顯然是程序委員會是最醜陋的一次，若未來都是如此，那程委會將永無寧日；他推測，可能因國民黨立委葛如鈞缺席，導致在野立委人數僅有8人，比不過民進黨立委的9人，才跳過表決。

立法院程序委員會今天中午舉行會議，討論20日、24日立法院會議程，民眾黨團提案增列事項，排除綠營所提的「兩岸人民關係條例」、「港澳人民關係條例」等修正草案，其他均照議事日程草案及各黨團增列報告事項通過；綠營則提出增列檢察總長人事案等，盼能趕在5月8日就職，呼籲在野支持。

由於朝野意見不一，會議主席翁曉玲詢問在場委員對於民眾黨團提案有無異議，民進黨立委當場表達異議，翁曉玲則裁示「本次院會議程草案內容朝野無法達成共識，因此援例將本次議程草案提報院會處理」，引發民進黨立委不滿，群起上前包圍主席台，痛批翁曉玲沒收表決。

翁曉玲補充指出，先前立法院第8屆立委陳其邁、吳秉叡，以及第9屆立委段宜康，到第11屆立委沈發惠、吳宗憲，都曾經因為黨團無法達成共識送院會處理。

與會民進黨立委沈伯洋稍早發文指出，因為國民黨少來一個人，民進黨多一票，因此長期被擋下的法案，有可能因為這樣子可以進入一讀，結果程序委員會的召集委員翁曉玲直接宣布散會，藍白直接集體離席，但綠營就算贏了表決，在野禮拜五可以再表決一次把法案退回程序會就好，這樣也不會發生衝突。

沈伯洋批評，過去國民黨發明在程序委員會擋案的方法，只要不喜歡的提案，就直接在程序委員會不附理由的否決，就算每次程序表決都輸，但他仍舊出席堅決表達立場，「他們這次其實可以擋的很隱晦，但是藍白的選擇卻是要直接秀，讓人民看藍白自己有多麼不尊重民主」。

民進黨團推測，在野可能因國民黨立委葛如鈞缺席，導致在野立委人數僅有8人，比不過民進黨立委的9人，才跳過表決。記者黃婉婷／攝影
民進黨團推測，在野可能因國民黨立委葛如鈞缺席，導致在野立委人數僅有8人，比不過民進黨立委的9人，才跳過表決。記者黃婉婷／攝影

葛如鈞 沈發惠 翁曉玲 立法院

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