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傳政院擬放行718億新興計畫預算 民進黨團：不得不的考量

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立法委員范雲（右）、莊瑞雄（左）今上午在議場前接受媒體聯訪。記者葉信菉／攝影
民眾黨立法委員范雲（右）、莊瑞雄（左）今上午在議場前接受媒體聯訪。記者葉信菉／攝影

立法院日前先行動支115年度中央政府總預算案中38項新興計畫、718億元預算，外傳行政院擬於3月底放行各部會動支新興計畫案。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，行政院在朝小野大狀況下，為了國家進程的發展，也是不得不的一個考量。民進黨團書記長范雲也說，行政院是為了國家的建設。

有媒體報導，受到年底選舉影響，行政團隊如不執行，日後相關議題攻防恐面臨極大壓力，因此府院高層已決策，在總預算持續卡關下，行政院將行文各部會先行動支新興計畫。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前被問及是否放行718億元新興計畫預算，卓榮泰僅說，國人各種的期待、各種的福利政策，需要政府全面的展開，希望立法院能夠盡速的、完整的、合法的按照程序，通過總預算才是正辦。

范雲今上午受訪表示，在野黨到現在都不審總預算，完全無法使用，行政院做這個決定不得已，但這不是常態，總預算本身就是一個法案，但藍白卻用部分動支方式、用多數決議通過；而行政院是為國家的建設，不得已做這個選擇，希望藍白能儘速審總預算。

莊瑞雄表示，在野黨原本針對總預算強力主張不付委、不審查，是基於社會壓力才先通過新興計畫的動支，行政院在朝小野大的狀況下，先准予動支也是不得不的選擇。他強調，為了國家進程的發展，以民生、整個國家建設為優先，到最後這也是不得不的一個考量。

朝小野大 莊瑞雄 總預算

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