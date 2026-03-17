快訊

懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

聽新聞
0:00 / 0:00

來台留學變打工 國民黨團籲政府檢討改革新南向政策

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
立法院國民黨團今舉行「來台假留學 真打工」記者會，立委許宇甄、林沛祥、柯志恩、黃建賓（由左至右）出席。記者葉信菉／攝影
立法院國民黨團今舉行「來台假留學 真打工」記者會，立委許宇甄、林沛祥、柯志恩、黃建賓（由左至右）出席。記者葉信菉／攝影

國民黨立法院黨團今日舉行記者會，指出政府推動逾十年的新南向人才政策出現嚴重偏差，政府投入高達42億元經費，卻衍生「學工化」亂象，讓以留住人才為名的制度，逐漸淪為變相引進廉價勞動力，衝擊教育品質與國際形象，呼籲相關部會全面檢討改革。

黨團書記長林沛祥表示，政府宣稱的新南向人才政策理想豐滿，希望能吸引東南亞青年來台求學，培養人才深化交流，現實卻是許多僑外學生來台後，被迫在餐廳、旅館和工廠長時間工作，變成填補勞動力缺口的變相外勞。

林沛祥指出，政府為了推動新南向政策，投入42億大量招收僑外學生，然而不少中後段私立學校與企業之間形成利益鏈，招生口號是來台留學，實際上卻是來台打工，變相剝奪青年學生受教權及基本人權，更傷害台灣的國際形象。

立委柯志恩則提到，現在東南亞已經開始流行一句口號，「想要打工賺錢就到台灣」。僑生來到台灣以學生名義透過實習進入職場，學校收取學雜費與住宿費，仲介則從中獲利，形成多方得利的結構，卻犧牲學生受教權與基本人權。

柯志恩說，教育部雖十年來確實有做出改善，但對於學校的監督以及仲介氾濫部分仍存在不足。政府原訂吸引20萬名國際人才留台目標，實際留台率僅約三成，顯示政策成效不彰；相較之下，經費卻由初期約10億元擴增至42億元，成果未同步提升，反而讓台灣被外界貼上「廉價勞工輸入地」標籤。

國民黨團提出三點訴求，包括：一、全面清查招生與仲介機制，嚴禁違法行為並加重懲處；二、建立第三方監督機制，確保實習內容與專業課程相符；三、強化對私校的監督與退場機制，杜絕以招生維生的亂象。

打工 基本人權 東南亞

延伸閱讀

李家同給鄭英耀公開信關切台灣教育環境 引發立委、學者共鳴

有責無權熬到退休 公校留不住校長

留住學子 南投縣內升學 祭10萬獎學金

留才從國中抓起 南投祭10萬5千元獎學金鼓勵在地升學

相關新聞

卓榮泰「去年」就計畫日本看球 徐巧芯爆：阮昭雄親自交辦

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，相關爭議持續延燒。國民黨立委徐巧芯今天在臉書爆料，卓榮泰赴日行程早在「去年」就已經計畫，由行政院副秘書長阮昭雄親自交辦，世貿中心負責起草「專案」，動用人脈在日本交涉者為台灣日本關係協會會長謝長廷，質疑卓榮泰此行「參雜民進黨內部派系搞事」。

點名韓國瑜補足誠信 卓榮泰嗆：會重送中選會3落選者

行政院長卓榮泰今早赴立法院備詢，民進黨立委林楚茵質詢時，提到民眾黨立委李貞秀國籍及身分爭議，質疑中選會經上周五表決後，僅被提名人游盈隆和藍白推薦人選獲通過，未來將成「藍白機關」。卓榮泰斥藍白不守承諾，點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，他會再送一次3個落選的被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

與蔣萬安同台智慧城市...江啟臣：台北發展AI大腦 台中打造AI身體

北市長蔣萬安今與立法院副院長江啟臣出席台北願景館開幕，因輝達將落腳北士科，蔣致詞說北市要成為全球AI發展最強的一顆心臟；正拚台中市長初選的江啟臣也提到，台北發展AI「大腦」，台中要打造AI「身體」，「我們彼此互補，共同推動台灣下一階段的產業升級。」

【重磅快評】重送否決名單 卓榮泰不副署後再造憲政驚奇

中選會委員提名名單被刷掉三個，行政院長卓榮泰斥藍白不守承諾，更點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，他會再送一次3個落選的被提名人，讓韓、江「補足誠信」；卓榮泰的表現恐怕連總統賴清德都要嚇一跳，賴提名的大法官名單被封殺，他都乖乖另提名單，豈料卓竟有舊名單重送這一招？真是繼「不副署」之後，又一憲政驚奇。

馬英九切割蕭旭岑不買單鄭麗文路線？張雅屏：過度解讀帶風向

馬英九基金會人事大地震，前後任執行長蕭旭岑、王光慈去職，引發熱議。綠營解讀是因前總統馬英九不買單國民黨主席鄭麗文路線，將切割視為趨吉避凶之上策。國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏表示，把一份單純的人事說明，渲染成充滿權謀算計的政治劇本，這是過度投射、刻意帶風向。

立院程委會藍委少一人卻不給表決 綠嗆在野輸不起爆衝突

新會期伊始，立法院程序委員會就爆口角衝突！朝野黨團今日確認本周五、下周二立法院會議程時，由於雙方沒有共識，民進黨立委主張表決，但會議主席、國民黨立委翁曉玲宣布提報院會處理，引發綠營不滿，多名綠委上前包圍翁曉玲，怒轟「輸不起、沒收表決」，現場吵成一團，氣氛相當火爆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。