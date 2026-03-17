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來台留學變打工 國民黨團籲政府檢討改革新南向政策
國民黨立法院黨團今日舉行記者會，指出政府推動逾十年的新南向人才政策出現嚴重偏差，政府投入高達42億元經費，卻衍生「學工化」亂象，讓以留住人才為名的制度，逐漸淪為變相引進廉價勞動力，衝擊教育品質與國際形象，呼籲相關部會全面檢討改革。
黨團書記長林沛祥表示，政府宣稱的新南向人才政策理想豐滿，希望能吸引東南亞青年來台求學，培養人才深化交流，現實卻是許多僑外學生來台後，被迫在餐廳、旅館和工廠長時間工作，變成填補勞動力缺口的變相外勞。
林沛祥指出，政府為了推動新南向政策，投入42億大量招收僑外學生，然而不少中後段私立學校與企業之間形成利益鏈，招生口號是來台留學，實際上卻是來台打工，變相剝奪青年學生受教權及基本人權，更傷害台灣的國際形象。
立委柯志恩則提到，現在東南亞已經開始流行一句口號，「想要打工賺錢就到台灣」。僑生來到台灣以學生名義透過實習進入職場，學校收取學雜費與住宿費，仲介則從中獲利，形成多方得利的結構，卻犧牲學生受教權與基本人權。
柯志恩說，教育部雖十年來確實有做出改善，但對於學校的監督以及仲介氾濫部分仍存在不足。政府原訂吸引20萬名國際人才留台目標，實際留台率僅約三成，顯示政策成效不彰；相較之下，經費卻由初期約10億元擴增至42億元，成果未同步提升，反而讓台灣被外界貼上「廉價勞工輸入地」標籤。
國民黨團提出三點訴求，包括：一、全面清查招生與仲介機制，嚴禁違法行為並加重懲處；二、建立第三方監督機制，確保實習內容與專業課程相符；三、強化對私校的監督與退場機制，杜絕以招生維生的亂象。
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