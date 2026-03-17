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馬國率先不認美國ART！牛煦庭：對等關稅消滅 台當然要重談

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片

美國最高法院日前判決宣告，美國總統川普「對等關稅」違憲無效，馬來西亞開第一槍，宣告去年10月與美國簽署的對等貿易協定（ART）失效，馬國做法或為國際參考，而我國日前也已完成簽署美台ART。國民黨立委牛煦庭說，對等關稅已消滅，ART內容勢必需要修正。

馬來西亞貿易官員15日宣布，由於美國最高法院2月20日裁定對等關稅違憲，馬來西亞與美國的貿易協議無效。新海峽時報15日引述投資、貿易及工業部長拿督拿督佐哈里（Seri Johari）出席選區齋戒月活動時的話，表示馬來西亞和美國間的ART失去效力，「這不是暫緩，而是已經不存在了，已屬無效」。

我國是否也可能參考馬國做法？牛煦庭表示，台美ART的主體是台灣在若干貿易項目或程序上的讓步去交換美方對等關稅的降稅。但隨著最高法院的判決確定，對等關稅已消滅，因此ART的內容勢必需要修正，重新議定條件，這樣的修正當然代表重新談判的必要性。

牛煦庭表示，政府連行政院都還沒送，說要等看看美方消息，就不用急著要求立法院批准。他喊話，「該是嚴肅面對新局面的時候了。」

貿易協定 川普 馬來西亞 關稅談判 牛煦庭

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