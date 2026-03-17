快訊

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

蘋果全新AirPods Max 2耳機有何不同？搭載H2晶片、新增6實用功能一次看

伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

影／議程草案未表決就提報院會處理 沈發惠批最醜陋的一次

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
立法院程序委員會今天中午爆發衝突，面對程序有異議時，召委翁曉玲（中）未經表決就交付院會，造成民進黨團立委不滿抗議，並上前理論。記者葉信菉／攝影
立法院程序委員會今天中午爆發衝突，面對程序有異議時，召委翁曉玲（中）未經表決就交付院會，造成民進黨團立委不滿抗議，並上前理論。記者葉信菉／攝影

立法院中午召開程序委員會，面對議程有異議時，召委翁曉玲未經表決就交付院會，造成民進黨團立委不滿抗議，翁曉玲隨即宣布散會。

序委員會先臨時推舉翁曉玲擔任會議主席，並確定翁曉玲、綠委沈發惠為本次會期召委；接著蔡春綢與陳培瑜先後上台發言後，翁曉玲則問，是否對蔡春綢的提議有異議，台下則出現「有異議」的聲音。結果翁曉玲馬上宣布會議草案內容，因朝野黨團無法達成共識，就援例將本次議程草案提報院會處理。

立法委員沈發惠表示，這是他在立法院程序委員會看到最醜陋的一次，這屆程序委員會第一天到現在民進黨每一次的表決都是輸的，但沒有一次不按照程序進行表決，只要提案不一樣就是表決，除非雙方同意不表決，國民黨本來就是人數優勢，因為出席率的關係讓他們變成人數比較少，就必須接受民主的結果。

立法院程序委員會今天中午爆發衝突，面對程序有異議時，召委翁曉玲（左一）未經表決就交付院會，造成民進黨團立委不滿抗議，翁曉玲隨即宣布散會。記者葉信菉／攝影
立法院程序委員會今天中午爆發衝突，面對程序有異議時，召委翁曉玲（左一）未經表決就交付院會，造成民進黨團立委不滿抗議，翁曉玲隨即宣布散會。記者葉信菉／攝影

國民黨 民進黨 沈發惠

延伸閱讀

點名韓國瑜補足誠信 卓榮泰嗆：會重送中選會3落選者

高雄市府今年度擬追加14.2億元預算 高市議會同意變更議程

李貞秀委員會首質詢 劉世芳拒絕上台回應

人事同意權4人過關 游盈隆將任中選會主委

相關新聞

點名韓國瑜補足誠信 卓榮泰嗆：會重送中選會3落選者

行政院長卓榮泰今早赴立法院備詢，民進黨立委林楚茵質詢時，提到民眾黨立委李貞秀國籍及身分爭議，質疑中選會經上周五表決後，僅被提名人游盈隆和藍白推薦人選獲通過，未來將成「藍白機關」。卓榮泰斥藍白不守承諾，點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，他會再送一次3個落選的被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

卓榮泰嗆重送中選會落選3人 林沛祥：民主不是分贓拒政治交換

立法院上周五進行中選會人事同意權案記名投票表決，7名被提名人中，胡博硯、黃文玲、陳宗義遭否決。行政院長卓榮泰今表示，要再把3名落選的被提名人重送，要求藍白守信。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，行政院說法彷彿將新任主委游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。民主不是分贓，更不是貼標籤比賽。請行政院把心思，放回制度本身。

影／議程草案未表決就提報院會處理 沈發惠批最醜陋的一次

立法院中午召開程序委員會，面對議程有異議時，召委翁曉玲未經表決就交付院會，造成民進黨團立委不滿抗議，翁曉玲隨即宣布散會。

卓榮泰嗆再送中選會落馬3人名單 民眾黨團：羞辱國會還是自己

立法院會上周進行中選會人事同意權案記名投票，在野黨團封殺中選會委員被提名人胡博硯、黃文玲及陳宗義，行政院長卓榮泰今天揚言「再送一次3人名單」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，被提名人未獲同意就應該「另提他人」，不知道卓榮泰是在羞辱國會還是自己。

賴清德日殖說掀議 黃國昌遺憾：總統應團結人民

針對賴清德總統日前表示「國民黨來台後對待台灣人民比日本殖民時期更差」引發社會議論，民眾黨主席黃國昌今直言，身為總統應以團結社會、解決人民問題為首要任務，若透過歷史議題挑動族群對立，「令人非常遺憾」。

李貞秀爭議延燒 黃國昌批民進黨「拿陸配當提款機」

民眾黨不分區立委李貞秀近日因身分資格引發朝野攻防，外界也關注民眾黨團整體戰力與應對。民眾黨主席黃國昌今表示，問題核心不在個人攻防，而是政府是否保障「在台生活、持有中華民國身分證者」的基本權益，並點名總統賴清德應出面說明政策轉變，甚至公開辯論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。