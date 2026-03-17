影／議程草案未表決就提報院會處理 沈發惠批最醜陋的一次

立法院中午召開程序委員會，面對議程有異議時，召委翁曉玲未經表決就交付院會，造成民進黨團立委不滿抗議，翁曉玲隨即宣布散會。

序委員會先臨時推舉翁曉玲擔任會議主席，並確定翁曉玲、綠委沈發惠為本次會期召委；接著蔡春綢與陳培瑜先後上台發言後，翁曉玲則問，是否對蔡春綢的提議有異議，台下則出現「有異議」的聲音。結果翁曉玲馬上宣布會議草案內容，因朝野黨團無法達成共識，就援例將本次議程草案提報院會處理。

立法委員沈發惠表示，這是他在立法院程序委員會看到最醜陋的一次，這屆程序委員會第一天到現在民進黨每一次的表決都是輸的，但沒有一次不按照程序進行表決，只要提案不一樣就是表決，除非雙方同意不表決，國民黨本來就是人數優勢，因為出席率的關係讓他們變成人數比較少，就必須接受民主的結果。