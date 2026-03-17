卓榮泰嗆再送中選會落馬3人名單 民眾黨團：羞辱國會還是自己

立法院會上周進行中選會人事同意權案記名投票，在野黨團封殺中選會委員被提名人胡博硯、黃文玲及陳宗義，行政院長卓榮泰今天揚言「再送一次3人名單」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，被提名人未獲同意就應該「另提他人」，不知道卓榮泰是在羞辱國會還是自己。

立法院會今天進行施政方針報告，民進黨立委林楚茵質詢時提及，在野黨封殺民進黨所提中選會委員被提名人，卓榮泰聽聞後直言，中選會人事案投票結果是他「心中極大的遺憾」，未來會向立法院正副院長韓國瑜、江啟臣表達，「行政院再送一次3人名單。」

針對卓榮泰的說法，陳清龍稍早發布新聞稿回應，中選會作為獨立機關，委員必須具有公正、專業執行選務的能力，無論卓榮泰以何種方式提名人選，立法院本來就應該依法審查，為人民選出最好的人選，「難不成卓榮泰隨便提一個西瓜，立法院都只能吞下去？這不是誠信問題，而是立法委員要對人民負責。」

陳清龍說明，民眾黨團上周早已清楚表明立場，部分中選會委員被提名人為求一官半職，刻意在問卷隱瞞過往立場與經歷，甚至護航執政黨違憲、違法等行為，「民眾黨團無法同意，也不認為其適合擔任中選會委員。」

陳清龍指出，民眾黨團在問卷清楚載明，被提名人應該具體列出過往擔任的政黨職務，然而陳宗義刻意未提擔任民進黨桃園市黨部主委，還有該黨總統大選桃園縣競選總部副主委的經歷，「在人事同意權問卷說謊的人，請問在野黨要如何同意？」

陳清龍也點名，胡博硯為了當官拋棄過去「反對公投綁大選」的理念，至於黃文玲則是背棄憲政ABC，就連行政院長「不副署」這種毀憲亂政的行為都可以認同，如何讓人相信未來可以公正專業執行選務？

陳清龍表示，卓榮泰想要把被否決的名單再送來立法院，真的不知道是在羞辱國會還是羞辱自己，況且立法院職權行使法第31條明定，被提名人未獲同意就應該「另提他人」咨請或函請立法院同意，「行政院幕僚沒有提醒院長嗎？還是法律在卓大院長眼中是想遵守就遵守？」