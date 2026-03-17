賴清德日殖說掀議 黃國昌遺憾：總統應團結人民

針對賴清德總統日前表示「國民黨來台後對待台灣人民比日本殖民時期更差」引發社會議論，民眾黨主席黃國昌今直言，身為總統應以團結社會、解決人民問題為首要任務，若透過歷史議題挑動族群對立，「令人非常遺憾」。

黃國昌表示，總統的責任是面對人民需求、處理當前困境，而非不斷透過歷史事件製造分裂。他認為，若國家領導人僅以言語操作對立、服務政黨利益，無助於解決台灣當前面臨的內外挑戰，也無法回應民眾在生活層面的實際困難。

他進一步指出，民眾黨前主席柯文哲曾多次質疑賴清德「為何要讓社會四分五裂」，但相關問題始終未獲正面回應。從近期言行觀察，賴清德似乎「樂於透過製造對立來轉移焦點」，掩蓋執政所面臨的壓力與挑戰。

黃國昌直言，無論是挑動仇恨或製造衝突，都無助於改善民生，「把時間跟精力花在做正事上面很難嗎？ 」，呼籲政府將時間與精力回到施政本質。他強調，人民賦予執政者權力，是期待政府能解決問題，而非持續激化社會對立。