審查中選會是政治算計？ 卓揆稱「上當」藍委反駁

「在野黨審查中選會人選毫無理性，只以政黨考量，政院還會再補提這次落選的人選！」行政院長卓榮泰17日在立法院備詢時，被綠委林楚茵問到中選會人事權時，順勢抱怨藍白沒有政治誠信，未來也「不會再上當」。但國民黨團反駁說，獨立機關的人事案不應被當成朝野協商的籌碼，行政院的政治思維才是真正讓人遺憾。

批藍白毫無誠信

民進黨立委林楚茵17日在質詢行政院長卓榮泰時指出，日前中選會委員人事同意權投票中，在野黨封殺民進黨提名人選，與先前公開表達支持與合作的態度完全相反，形同政治詐騙集團。

對此，卓榮泰表示，行政院在提名過程中確實依照朝野協商結果，採納各黨團推薦名單，並未詢問政治立場，只希望讓中選會順利組成並正常運作，且他9月就想提名了，但立法院長韓國瑜說當時恰逢國民黨進行黨主席選舉（10月18日投票），因此希望他暫緩，他也照作了，後來也函文三黨推薦中選會委員名單。

「然而最終投票結果藍白卻違背先前承諾！」卓榮泰歎說，這讓他感到「極大遺憾」，並批評藍白談何誠信？這是對國會極大的侮辱。他不滿指出，近來又傳出希望以相同模式處理監察委員人事，「行政院還能再上當嗎？」並表示行政院將再次補送三名中選會委員名單，期盼在野黨「補足誠信」，讓中選會恢復完整運作。

游盈隆是「藍白一掛」？

隨後，國民黨團書記林沛祥發聲明回應說，行政院此次提名過程，從頭到尾充滿濃厚的「政治交換」氣息，卻對專業審查顯得漫不經心。獨立機關的人事案不應被當成朝野協商的籌碼，而是國家制度運作的基石，行政院的政治思維才是真正讓人遺憾之處。

林沛祥強調，卓榮泰在備詢時的說法，彷彿將新任主委游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。若連長期以民調與學術立場發聲的游主委都能被隨意貼標籤，未來還有誰能不被政治顏色「自動歸隊」？他誠懇提醒執政團隊：不喜歡一個人，可以；但隨意扣帽子，不應該。

中選會仍有委員偏綠

「外界不應忽略一個基本事實，目前通過的中選會委員結構中，仍然存在被認為偏綠立場的委員。」林沛祥指出，中選會並非任何單一陣營的「全拿局」，而是多元組成。執政黨若持續操作「被封殺」、「被杯葛」的政治敘事，恐與實際情況有所落差。

林沛祥說，國民黨團所有的審查標準只有一個—「專業與公正」。未來中選會若能真正成為人民信任的選務機關，國民黨團樂觀其成；但若行政權持續以政治角度干預制度，黨團也一定會嚴格監督、據理力爭。

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