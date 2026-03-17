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在野續追打赴日看球 卓揆反酸柯文哲

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰17日受訪時，回應媒體有關赴日看球包機與新興計畫等問題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院長卓榮泰17日受訪時，回應媒體有關赴日看球包機與新興計畫等問題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我赴日看球是自費、私人行程，完全合法！」針對在野黨（如民眾黨前主席柯文哲）持續追打赴日看球行程細節，行政院長卓榮泰17日聯訪時批評說，柯應該是沒看過這麼多合法的單據才這樣說，且若赴日搭乘的遊覽車公司永久歇業，怎麼還會有人接電話？他強調，球票也是請中職代買，希望在野黨別再玩弄國家。

酸柯不習慣合法單據

行政院長卓榮泰17日前往立法院備詢。被問到赴日包機行程，其中傳出遊覽車公司歇業，卓榮泰不滿回應說，他看球是假日、私人且自費的行程，國民黨立委一下說他貪瀆、又說公器私用，而他拿出單據、證明沒有一塊錢報公費後，民眾黨前主席柯文哲又說「單據有問題」，卻又沒說出個所以然來。

「柯主席可能是不習慣合法的單據！」卓榮泰不滿說，國民黨立委還到松指部考察，國防部長顧立雄早就說過，民航機可以在松指部起降，在野黨又說行政院與松指部聯絡沒有用公文，又說中職賣公關票給他，但他是請中職幫忙買票。針對遊覽車公司疑似永久歇業，卓揆不耐地說，若永久歇業，為何打電話還有人接，甚至造成人家公司困擾？

「在野黨只是想逼我說這是『公務行程』！」卓榮泰表示，這趟行程的經費他完全自行負擔，沒有報一塊錢到公務，單據都拿出來了，在野黨繼續在這件事上做文章是在擴大事端，且讓政府未來工作執行更加麻煩，盼在野黨適可而止，「國家不能如此被玩弄。」

堅持整本總預算

另外，行政院雖然曾批評藍白動支新興計畫718億（例如TPASS、治水與生育補助等政策）是「挑三揀四」，總預算要執行應「整本通過」，但有報導指出，政院可能大轉彎，會在3月底先動支相關經費。

對此，卓榮泰在接受媒體聯訪時堅持，總預算是一整套計畫，在野黨通過718億只占2%，剩下98%怎麼辦？

卓榮泰指出，雖然剩下預算可以依法執行，但只能部分運用，且這718億先動用後，如果又有問題該怎麼辦？他強調，沒有三讀通過的預算合法性備受質疑，過去沒有先例，「在野黨也不該開此例」，但國家的福利政策仍須展開，他再呼籲在野黨按照程序，通過整本115年的中央政府總預算。

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民眾黨 總預算 顧立雄 卓榮泰 柯文哲 私人行程

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