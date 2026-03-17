李貞秀爭議延燒 黃國昌批民進黨「拿陸配當提款機」

民眾黨不分區立委李貞秀近日因身分資格引發朝野攻防，外界也關注民眾黨團整體戰力與應對。民眾黨主席黃國昌今表示，問題核心不在個人攻防，而是政府是否保障「在台生活、持有中華民國身分證者」的基本權益，並點名總統賴清德應出面說明政策轉變，甚至公開辯論。

李貞秀近期爭議，主要圍繞其「陸配身分」與參政資格，綠營質疑相關制度與政治立場。對此，黃國昌表示，就算在蔡英文政府時期，從未以此作為政治操作工具，質疑為何到了賴清德政府，政策與態度卻出現「180度轉彎」。

黃國昌指出，許多已取得中華民國身分證、在台生活多年並養育下一代的陸配，其權益理應受到保障，「他們是這塊土地的一分子」，不應成為政治鬥爭的對象。他更批評，民進黨如今是「拿陸配當提款機」，動用國家機器進行意識形態操作。

針對綠營質疑李貞秀資格，黃國昌反問，既然認為不符資格，為何在2023年仍允許其具備參選資格，「當時主政的也是民進黨政府」，質疑標準前後不一。他並多次點名賴清德，「如果真的要依法論法，就出來公開辯論」。

至於外界關注民眾黨8席立委在立法院的攻防戰力，黃國昌坦言，新任立委在政治攻防上「或許較為生嫩」，但強調團隊仍持續在各自崗位努力。他指出，部分委員當天因質詢或地方行程未能即時支援，但整體黨團仍是一個「戰鬥團隊」，會持續精進，不辜負選民期待。