馬文君聲援李貞秀要政院給尊重 劉世芳嗆：不要包庇非法陸配

內政部長劉世芳昨赴立法院內政委員會報告業務概況，但因拒絕接受民眾黨立委李貞秀質詢，導致李貞秀上演對著空氣質詢的畫面。國民黨立委馬文君今質詢時聲援李貞秀，認為政院應給予基本尊重。劉世芳則說，李貞秀未否認她有中華人民共和國國籍，要求馬文君「不要包庇非法陸配」。

行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。馬文君質詢時指出，行政團隊對李貞秀的冷暴力和批評羞辱，已讓地方有很多聲音，「我覺得已經超過了」；李貞秀雖在中國出生，但已來台灣生活30年，若有不恰當或違法，政府可以直接依法停職，如果無法確定她違法，希望給予人基本尊重，

劉世芳表示，按照國籍法，國民有參政權，且需要有十年以上戶籍，但李貞秀有雙重國籍的嫌疑，請立院辦理解職，這不是基本人權的問題。

馬文君表示，身為人必須被尊重，這是中華民國存在的最大價值。如果李貞秀有違法，政院就好好處理，不要用這種態度，很不人道也很傷人。且中選會之前也審查過，也在大法官監誓下完成就職，政府傾國家之力都無法讓其他國家改變對我們的稱呼，叫一位陸配、中華人民共和國出生的女性去拿那一份資料，她有辦法嗎？

劉世芳表示，政府非常尊重所有陸配，也保障所有國民的參政權，但要經過法律認定，李貞秀沒有否認她有中華人民共和國國籍，雙重國籍不能擔任立法委員，依法論法，還要馬文君「不要包庇非法的陸配。」

卓榮泰也說，這與人和性別無關，是跟國家和法律有關，歡迎所有人加入中華民國大行列，但要從政必須具備合法的要件，能撤銷資格的只有在立法院，「我只要她完成要件、法定程序。」