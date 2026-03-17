挺官員讓李貞秀「空氣質詢」 民進黨團：立法的立院一定要守法

民眾黨立委李貞秀昨首度在立法院內政委員會質詢，輪值召委、民進黨立委李柏毅說，官員不必接受李貞秀質詢，李貞秀對空氣質詢5分鐘。對於下周國民黨立委廖先翔輪召委，官員是否上台成焦點。民進黨立委黨團書記長范雲表示，民進黨團全力支持行政院的立場，不接受質詢，也不接受索資。

范雲今上午與民進黨團幹事長莊瑞雄在議場前受訪，被問及下周內政委員會官員有機會被廖先翔叫上台備詢，范雲表示，昨天會有這樣的場面，知道很多的國人都關注，這件事情會發生，立法院長韓國瑜有很大的責任，依照法規，其實立法院有權也必須要解決立委有資格不符的問題，很遺憾韓院長選擇用協商，且最後協商沒有結果。

范雲強調，民進黨的立院黨團全力支持行政院的立場，不接受質詢，也不接受索資，立法院是一個立法的地方，當然一定要守法。至於行政院的立場，范雲還說，台灣的行政院官員當然要守法，就如同昨天內政部長劉世芳說的「依法守法」，因此民進黨立院黨團支持行政院的官員，一律不接受這樣的個案，不遵守國家法律的質詢或索資。